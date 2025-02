RP Raphaela Peixoto

O prazo será encerrado em 28 de janeiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) foram abertas nesta sexta-feira (24/1). A inscrição no programa é gratuita e deve ser feita por meio página do Prouni, no portal Acesso Único. O prazo será encerrado em 28 de janeiro. O Prouni oferta bolsas 100% ou 50% da mensalidade de cursos em instituições de educação superior privadas.

Nesta edição, são oferecidas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo Brasil. Do total de bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais. Administração (27.101); pedagogia (22.947); direito (22.746); ciências contábeis (14.800); e educação física (13.639) são os cursos com o maior número de bolsas ofertadas. Para o Distrito Federal são ofertadas 9.391 bolsas.

Os que se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) também poderão participar do Prouni, visto que os cronogramas das seleções ocorrem de forma simultânea, o que significa que o resultado final de uma seleção será divulgado somente após o término das inscrições da outra.

Portanto, quem se inscreve em ambos os processos tem mais chances de ser aprovado, mas precisa, posteriormente, escolher a vaga que mais lhe interessa, pois não é permitido acumular uma vaga em uma universidade pública ou instituto federal e uma bolsa do Prouni.

Vale lembrar que o participante que obtiver uma pontuação igual ou superior a 650 pontos no Enem e optar por um curso presencial de licenciatura poderá se candidatar ao Pé-de-Meia Licenciaturas.

Quem pode participar?

Para se inscrever no Prouni, o candidato precisa ter completado o ensino médio; participado das edições do Enem de 2024 e/ou 2023. Além disso, a nota mínima no exame exigida é de 450 pontos; o candidato também não pode ter zerado a redação. Também é necessário atender a um dos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;



Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;



Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;



Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; ou



Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;



Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou



Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

No caso da escolha das bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos.

Aqueles que realizaram o Enem na condição de "treineiro" (ou seja, aqueles que não completaram o ensino médio no ano letivo de 2024) não estão aptos a participar da seleção.

Resultados do Prouni

O resultado da primeira chamada está previsto para o 4 de fevereiro. Já o da segunda, 28 de fevereiro. Caso o aluno não seja contemplado nestas duas chamadas, há a possibilidade de manifestar interesse pela lista de espera nos dias 26 e 27 de março. O resultado da lista de espera será publicado em 1º de abril.