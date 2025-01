Sisu 2025: universidades públicas do DF e de diversos estados oferecem 260 mil vagas

FN Fabio Nakashima*

O Sisu 2025 vai disponibilizar mais de 260 mil vagas em 2025; inscrições começam em 17 de janeiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Em 2025, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) disponibilizará mais de 260 mil vagas em cursos superiores nas universidades públicas de vários estados e do Distrito Federal (DF). A oferta contempla vagas em universidades federais, estaduais e institutos federais de cada região. No DF, serão oferecidas 1.007 vagas, divididas entre o Instituto Federal de Brasília (IFB), com 847 vagas, e a Universidade do Distrito Federal (UnDF)/Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), que disponibilizará 160 vagas. A Universidade de Brasília (UnB) optou por não aderir ao Sisu em 2025.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 17 e 21 de janeiro, utilizando as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Para participar, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, participado do Enem 2024 e não ter zerado a prova de redação. As inscrições para o Sisu 2025 começarão no dia 17 de janeiro e poderão ser feitas pela internet, no link: https://acessounico.mec.gov.br/sisu até o dia 21 de janeiro.

O resultado da chamada regular será divulgado em 26 de janeiro, e a ocupação das vagas ocorrerá de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. Além disso, haverá a possibilidade de manifestar interesse em participar da lista de espera, entre 26 e 31 de janeiro, com convocações previstas para 11 de fevereiro.

A divulgação do resultado do Enem está prevista para o dia 13 de janeiro. O exame é porta de entrada para o Sisu e outros programas de acesso ao Ensino Superior, como Prouni e Fies, é requisito para a participação no processo seletivo. Os candidatos devem ficar atentos às datas: as inscrições no Sisu ocorrerão entre 17 e 21 de janeiro, com o resultado da chamada regular sendo publicado no dia 26 do mesmo mês.

Goiás

Em Goiás, o Sisu 2025 ofertará 2.790 vagas em instituições públicas. A Universidade Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade Federal de Jataí (UFJ) disponibilizarão, cada uma, 1.080 vagas em 28 e 26 cursos de graduação, respectivamente. O Instituto Federal de Goiás (IFG) complementa a oferta no estado com 630 vagas distribuídas em 50 opções de cursos superiores.

Mato Grosso

A Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) é a maior ofertante no estado, com 4.959 vagas distribuídas em 93 cursos de graduação. Já a Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) disponibilizará 2.310 vagas em 58 cursos, enquanto a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) oferecerá 1.372 vagas em 25 opções de cursos superiores, totalizando 8.641 vagas em instituições públicas de ensino superior.

Mato Grosso do Sul

No estado, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) é a única instituição que aderiu ao programa, distribuindo 1.725 vagas em 125 cursos de graduação.

Minas Gerais

Minas Gerais se destaca como o estado com maior oferta de vagas no Sisu 2025, totalizando 19.909 oportunidades em instituições públicas de ensino superior. A Universidade Federal de Viçosa (UFV) lidera no estado, com 3.265 vagas distribuídas em 66 cursos de graduação. Outras universidades, como a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com 2.799 vagas, e a Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), com 2.755, também têm ofertas de vagas. Além disso, institutos federais como o IFNMG e o IFTM complementam a diversidade de cursos e vagas disponíveis.

São Paulo

Em São Paulo, serão oferecidas 12.171 vagas em universidades e institutos federais. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) lidera com 3.579 vagas distribuídas em 57 cursos de graduação, sendo mais de 1,5 mil vagas destinadas ao sistema de cotas. A Universidade Federal de São Carlos (UFScar) disponibilizará 2.917 vagas em 66 cursos, enquanto o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) contribuirá com 5.675 vagas em 141 opções de cursos superiores.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o Sisu 2025 oferecerá um total de 12.149 vagas em diversas instituições de ensino superior. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lidera com 9.050 vagas em 150 cursos de graduação. O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) contribuirá com 1.398 vagas em 24 cursos, enquanto o Instituto Federal Fluminense (IF Fluminense) oferecerá 777 vagas em 37 cursos. Outras instituições, como o Colégio Pedro II e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), também farão parte da seleção, com 136 e 583 vagas, respectivamente, além de opções no Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam/Faetec) e no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ).

Espírtiro Santo

No Espírito Santo, serão 4.997 vagas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), distribuídas em 99 cursos de graduação. A Ufes é a principal instituição de ensino superior do estado a participar do processo seletivo.

Bahia

Na Bahia, serão ofertadas 22.155 vagas. A Universidade Federal da Bahia (UFBA) terá 6.258 vagas disponíveis, enquanto o Instituto Federal da Bahia (IFBA) contará com 2.310 vagas e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) disponibilizará 2.720 vagas. Outras instituições como a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), o Instituto Federal Baiano (IF Baiano), a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) oferecerão, respectivamente, 987, 2.167, 1.696, 2.188, 940, 1.870 e 1.019 vagas.

Pernambuco

Em Pernambuco, o Sisu disponibilizará 16.547 vagas, divididas entre sete instituições públicas. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lidera a oferta com 7.052 vagas, seguida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 3.620 vagas. Outras instituições como o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), a Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) oferecerão, respectivamente, 607, 1.078, 1.810, 1.740 e 640 vagas.

Ceará

No Ceará, serão ofertadas 14.650 vagas em universidades e institutos federais. A Universidade Federal do Ceará (UFC) lidera a oferta no estado, com 6.278 vagas distribuídas em 107 cursos de graduação. A Universidade Federal do Cariri (UFCA) disponibilizará 1.293 vagas em 26 opções de cursos superiores, enquanto a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) oferecerá 1.057 vagas em 22 cursos. O Instituto Federal do Ceará (IFCE) terá uma ampla oferta de 6.022 vagas em 144 cursos.

Paraíba

Na Paraíba, o Sisu 2025 ofertará 13.455 vagas em instituições públicas de ensino superior. A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) abrirá 4.635 vagas, das quais metade será destinada ao sistema de cotas, distribuídas em 92 cursos. A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) disponibilizará 5.970 vagas. Já o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) oferecerá 2.850 vagas, com 1.329 destinadas à ampla concorrência, 1.434 para a lei de cotas e 87 para ações afirmativas, como para pessoas com deficiência e assentados da Reforma Agrária.

Sergipe

Em Sergipe, serão disponibilizadas 5.640 vagas na Universidade Federal de Sergipe (UFS), distribuídas em 108 cursos de graduação. A UFS é a única instituição do estado que participa do processo seletivo

Maranhão

No Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) ofertará 2.397 vagas, distribuídas em 60 cursos de graduação. A instituição é a única do estado a participar do processo seletivo.

Amazonas