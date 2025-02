Fies 2025: inscrições para o 1º semestre serão abertas em 4 de fevereiro

FN Fabio Nakashima*

Inscrições para o Fies 2025 acontecem de 4 a 7 de fevereiro; metade das vagas será destinada ao Fies Social - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abre as inscrições para o primeiro semestre de 2025 entre os dias 4 e 7 de fevereiro. Nesta etapa, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará 67 mil vagas, das quais 50% serão destinadas ao Fies Social, voltado para estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição desde 2010, com uma pontuação mínima de 450 pontos na média das provas e nota superior a zero na redação. Aqueles que tenham feito o exame como treineiros não poderão se inscrever. Os estudantes que atenderem aos critérios do Fies Social terão direito a um financiamento integral, cobrindo 100% dos encargos educacionais.

O processo seletivo levará em conta a ordem decrescente das notas obtidas no Enem e obedecerá a uma hierarquia de classificação, priorizando candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e que nunca foram beneficiados pelo financiamento estudantil. Em seguida, serão considerados aqueles que já obtiveram o financiamento e o quitaram, seguidos pelos candidatos que já possuem diploma de ensino superior.

O resultado da chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro, e os estudantes pré-selecionados deverão complementar sua inscrição entre os dias 19 e 21 do mesmo mês. Quem não for selecionado nessa etapa será incluído automaticamente, na lista de espera, que servirá para o preenchimento das vagas remanescentes entre 25 de fevereiro e 9 de abril. Além deste processo seletivo, um segundo será realizado no segundo semestre de 2025, totalizando mais de 112 mil vagas ao longo do ano.