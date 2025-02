Pé-de-Meia Licenciaturas: pré-inscrições podem ser feitas até 30 de março; saiba como

MR Marina Rodrigues

Para ter acesso ao benefício, os candidatos precisam ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e ingressar no curso via Sisu, Prouni ou Fies Social - (crédito: Reprodução/MEC)

Interessados em concorrer ao Pé-de-Meia Licenciaturas, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que busca ampliar o número de docentes qualificados e fortalecer a educação básica no país, devem manifestar interesse na bolsa por meio da Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), até o dia 30 de março. Em seguida, o MEC realizará a análise dos candidatos, considerando critérios socioeconômicos e acadêmicos. A previsão é que os pagamentos comecem em 1º de maio deste ano.

Ao acessar a plataforma, será necessário cadastrar currículo e preencher os dados pessoais, além de assinar o Termo de Ciência e Concordância, documento que formaliza a participação no processo. Após essa etapa, o candidato deve informar sua matrícula na instituição de ensino superior (IES) na qual foi aprovado. Para aqueles que ainda não realizaram a matrícula, o cadastro de pessoa física (CPF) poderá ser utilizado temporariamente até a oficialização da matrícula na IES. Confira o passo a passo completo para se pré-inscrever: https://bit.ly/3X79ooL.

O cadastro não assegura automaticamente a concessão da bolsa. A confirmação da aprovação ocorrerá somente após a publicação do resultado final, previsto para o dia 14 de abril.

Podem participar candidatos com nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Para manter a bolsa, será necessário cursar os créditos obrigatórios, apresentar bom desempenho acadêmico e, após a formatura, ingressar na rede pública de ensino em até cinco anos.

O incentivo financeiro será de R$ 1.050 por mês, sendo R$ 700 de saque imediato e R$ 350 depositados como poupança, liberados após o início da docência na rede pública. As vagas serão prioritariamente preenchidas por estudantes ingressantes em cursos ofertados pelo Sisu.

