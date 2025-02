Ciee oferece mais de 22 mil vagas para jovens

FN Fabio Nakashima*

A Maratona de Vagas do CIEE oferece mais de 22,3 mil oportunidades para jovens em todo o Brasil - (crédito: Divulgação/Ciee)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) vai realizar, nesta quinta-feira, 20/2, mais uma edição da Maratona de Vagas, evento presencial que disponibilizará 22,3 mil oportunidades para estudantes e jovens em busca do primeiro emprego. A iniciativa ocorrerá em 88 postos de atendimento distribuídos por 20 estados, das 9h às 15h, com vagas para programas de estágio, aprendizagem e processos seletivos públicos.

Com o maior número de oportunidades, São Paulo lidera o ranking de estados participantes, concentrando 16,4 mil vagas, sendo 11,6 mil apenas na capital. O Distrito Federal, com 1,7 mil vagas, além de Bahia (662), Fortaleza (408) e Goiânia (355), também se destacam na oferta de oportunidades. Os candidatos interessados devem acessar o site do evento, no link: portal.ciee.org.br/maratona-de-vagas, para localizar a unidade mais próxima. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e um comprovante de residência.

Entre as áreas com maior número de oportunidades de estágio estão administração, direito, marketing, contabilidade, construção civil, tecnologia e comunicação social. Já no programa de aprendizagem, os destaques são administração, vendas, varejo, logística e produção.

De acordo com Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do Ciee, a Maratona de Vagas ocorre em um momento estratégico para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. “O Ciee acompanha de perto as mudanças do mercado e sabe que as vagas de estágio e aprendizagem estão cada vez mais concorridas. A Maratona é uma excelente chance para apoiar os jovens e estudantes que ainda não sabem por onde começar essa jornada”, destaca.