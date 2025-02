Construtora abre 42 vagas efetivas em São Paulo

FN Fabio Nakashima*

Construtora Tenda oferece 42 vagas para montadores de forma de alumínio em São Paulo - (crédito: Divulgação/Construtora Tenda)

A Construtora Tenda, empresa nacional de habitação popular, está com 42 vagas efetivas abertas para montadores de forma de alumínio em São Paulo (SP). A empresa busca reforçar sua equipe operacional e oferece um pacote completo de benefícios, incluindo vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico SulAmérica (plano exato), seguro de vida, previdência privada e convênios com academias e farmácias.

Além dos benefícios tradicionais, a construtora também investe no bem-estar dos colaboradores, oferecendo iniciativas como o Programa Viva Bem Tenda, day off no aniversário e licença-paternidade estendida. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de fevereiro, entrando em contato pelo WhatsApp: (11) 91915-0116.

Atuando em 10 regiões metropolitanas, a Tenda é especializada em habitação popular, focando nas faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida. Com mais de 180 mil famílias atendidas, a empresa tem como missão facilitar o acesso à moradia própria e segue ampliando sua equipe para atender à demanda do setor.