O auxílio financeiro será destinado a estudantes que estão matriculados no ensino médio e se inscreveram no programa - (crédito: Foto:Luis/MEC)

Júlia Christine

O calendário de pagamentos do programa Pé-de-Meia para o ensino médio foi divulgado, e os primeiros pagamentos começarão em 25 de fevereiro de 2025. O auxílio financeiro será destinado a estudantes que estão matriculados no ensino médio e se inscreveram no programa, com o objetivo de incentivar a permanência escolar e apoiar na continuidade dos estudos.

De acordo com o cronograma, os pagamentos serão realizados em parcelas mensais. O primeiro pagamento será feito em 25 de fevereiro, e os próximos seguem até o fim do semestre. Os estudantes devem verificar o calendário completo e garantir que suas informações estejam atualizadas para evitar atrasos. O MEC disponibilizou a plataforma para que os alunos acompanhem as datas e as condições para o recebimento.

O Pé-de-Meia é uma ação do Governo Federal para oferecer suporte aos alunos e fortalecer a educação no Brasil.Para mais detalhes sobre o calendário e os pagamentos, consulte o link: https://www.gov.br/mec/pt-br/pe-de-meia/calendario-pagamentos.