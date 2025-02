Universidades federais brasileiras se destacam em ranking espanhol

MR Marina Rodrigues

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se destaca entre as instituições brasileiras, ocupando o 286º lugar no ranking. Já a Universidade de Brasília (UnB) ficou em 496º - (crédito: Lucas Braga/UFMG )

As universidades federais brasileiras tiveram um bom desempenho na edição do primeiro semestre de 2025 do Webometrics Ranking of World Universities, levantamento que avalia instituições de ensino superior em todo o mundo. O estudo é conduzido pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), maior órgão público de pesquisa da Espanha, e analisou aproximadamente 32 mil universidades.

Entre as brasileiras, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a mais bem posicionada, ocupando a 286ª posição global. Na sequência, aparecem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na 305ª posição, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 347º lugar. Outras instituições de destaque incluem a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade de Brasília (UnB), em 496º. Confira a lista completa: https://bit.ly/4gUbOhV.

Das 69 instituições nacionais, apenas uma ficou de fora do ranking: a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), criada em 2019 e ainda em processo de consolidação. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), como o levantamento considera dados bibliométricos de 2019 a 2023, a produção acadêmica da instituição pode não ter atingido os critérios necessários para a classificação.

Diferentemente de outros rankings internacionais que priorizam a estrutura física ou o desempenho financeiro das universidades, o Webometrics utiliza indicadores webométricos e bibliométricos. A metodologia se baseia em três principais critérios: visibilidade, que avalia o impacto do conteúdo na internet e tem peso de 50% (dados da base Majestic); excelência, que considera os principais artigos citados e representa 40% da nota (dados da base Scimago/Scopus); e transparência ou abertura, que analisa os principais pesquisadores citados e corresponde a 10% do total (dados da base Google Scholar).

O Webometrics Ranking of World Universities é uma iniciativa do Cybermetrics Lab, grupo de pesquisa pertencente ao CSIC. Criado em 2004, o ranking abrange universidades de mais de 200 países e tem como objetivo não apenas medir a presença on-line das universidades, mas também sua influência acadêmica e a capacidade de disseminação do conhecimento científico.