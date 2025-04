Programa global premia jovens com US$ 8.500 por projetos sustentáveis; inscrições até 8/4

CB Correio Braziliense

Programa busca impulsionar ideias que contribuam com a transformação sustentável da cadeia alimentar e promover o protagonismo de jovens empreendedores ao redor do mundo - (crédito: Divulgação)

Termina nesta terça-feira (8/4) o prazo para jovens entre 18 e 30 anos se inscreverem na segunda edição do programa Youth Impact: Because You Matter, promovido pela Nestlé em parceria com a Unesco. A iniciativa global vai selecionar 100 projetos voltados à sustentabilidade de sistemas alimentares e oferecer apoio de US$ 8.500 (aproximadamente R$ 48 mil), bem como capacitação e mentoria individual. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial: https://unesco.nestleyouthentrepreneurship.com/.

Leia também: Programa oferece experiência parlamentar a estudantes da rede pública

Com a iniciativa, pretende-se ajudar até 500 mil pessoas, direta ou indiretamente, ao longo do ciclo do programa. A ideia é que os jovens possam escalar suas soluções e ampliar o alcance das ações em suas comunidades, contribuindo para o fortalecimento de economias locais e para a geração de novas oportunidades de trabalho. As propostas podem ter impacto ambiental ou social, desde que estejam conectadas à temática e contribuam para a transformação sustentável da cadeia alimentar — desde a produção até o consumo.

Além do investimento financeiro, os selecionados terão acesso a treinamentos personalizados durante seis meses, oferecidos por meio da Plataforma de Empreendedorismo Jovem (YEP) da Nestlé. O conteúdo será adaptado conforme as prioridades de cada projeto e o contexto local dos jovens líderes. A capacitação inclui diversos temas, como liderança, gestão de negócios, inovação, comunicação e impacto social.



Leia também: Prêmio Jovem Cientista reconhece projetos desenvolvidos por estudantes

A primeira edição do programa, realizada como projeto-piloto na América Latina, ocorreu em 2023. Entre os destaques, dois projetos brasileiros foram contemplados: o Afroricas, que promove educação financeira para mulheres negras, e uma iniciativa voltada ao ensino de português para imigrantes e refugiados. Ao todo, 20 jovens líderes da região foram apoiados, impactando mais de 130 mil pessoas.