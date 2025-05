Congresso Internacional discute educação a distância

LC Lara Costa*

Ciaed ocorre no câmpus da Universidade Positivo, em Curitiba - (crédito: Marco Antônio/Divulgação)

Curitiba - Na cerimônia de abertura do Congresso Internacional Abed de Educação a Distância (Ciaed), na manhã desta quinta-feira (8/5), representantes de instituições educacionais reforçam a importância de discutir sobre o funcionamento da educação a distância (EAD) no Brasil. O evento ocorre no câmpus da Universidade Positivo, em Curitiba.

Participaram do evento: João Carlos Gomes, presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná; Jean Pierre Neto, secretário Municipal da Educação de Curitiba; Eduardo Pimentel Slaviero, Prefeito de Curitiba, Ulysses Tavares Teixeira, Diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Rogério Dentello, Coordenador-Geral de Avaliação in loco do Inep Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Diretor de Educação a Distância da Capes, e Elizabeth Guedes, Conselheira do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Desdobramentos

João Carlos, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, começa defendendo a educação a distância no Brasil, justificando a possibilidade da democratização da educação para quem não tem condições de fazer a formação profissional. “Educação seja presencial, seja híbrida ou a distância, a qualidade é medida pela competência das gestões, das instituições, dos professores, das pessoas que fazem a educação”, explica.

Rogério Dentello assinala a necessidade de aplicar instrumentos de avaliação da modalidade para possibilitar a internacionalização da educação a distância. “Nós procuramos encontrar os melhores objetos de avaliação para aferir a qualidade desses cursos, sem fazer um comparativo direto entre educação presencial e educação a distância”, descreve.

Já Antônio Carlos, da Capes, ressalta que a discussão do ensino a distância deve estar relacionada com o ensino superior público brasileiro. “Este congresso e esta temática incluídos são as nossas responsabilidades para a diminuição da desigualdade e o favorecimento da justiça social no Brasil, além da nossa luta para que todas as pessoas tenham condições de continuar estudando ou iniciando os seus estudos na educação superior”, defende.

Elizabeth Guedes ressalta a atemporalidade do Ciaed, que está na 30ª edição, e comemora a presença do público. “Eu acho que o mais importante que nós temos aqui são vocês, que sonham com a educação todos os dias, que abrem as escolas, que tentam inventar novas formas de acessar, são alunos que vêm longe. O Brasil é um país enorme e diverso. Há lugares onde não teremos escolas físicas nunca, porque não vamos conseguir chegar lá. Quem vai fazer a educação chegar lá são vocês.”

Programação

O evento completa 30 anos, tem como tema a Internacionalização da educação a distância e a expectativa da participação de mais de duas mil pessoas, entre especialistas, docentes, gestores, estudantes e representantes de instituições do Brasil e do exterior, sendo 30 representantes vindos de todos os continentes.

A programação envolve vários eventos, como painéis, workshops, encontros, minicursos, podcasts, atendimentos, plenárias e a Expo-EaD, com mais de 50 expositores com foco na inovação, regulação, acessibilidade e futuro da EaD.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

** A repórter viajou a convite da Abed