Provas do Enade serão mais rigorosas em 2025 para direito e administração

RP Raphaela Peixoto

Ulysses Teixeira: "São provas aperfeiçoadas com definição de padrão de desempenho para conseguir interpretar os resultados de uma forma mais aprofundada" - (crédito: André Torres/ABMES )

Touros (RN) — O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) terá mudanças significativas em 2025. Cursos como direito e administração e outros sete bacharelados enfrentarão provas mais exigentes, com maior número de questões, conteúdos mais específicos e definição de parâmetros mínimos de desempenho. O anúncio foi feito por Ulysses Tavares Teixeira, diretor de Avaliação da Educação Superior (Daes) do Inep, durante a 17ª edição do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), promovido pelo Fórum Brasil Educação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Tantos os bacharelados quantos os superiores em tecnologia desse ano terão provas diferentes do que tiveram até agora no Enade. São provas aperfeiçoadas com definição de padrão de desempenho para conseguir interpretar os resultados de uma forma mais aprofundada”, explicou Teixeira.

A reformulação das provas integra um processo mais amplo de reestruturação da avaliação do ensino superior no país. Entre as ações recentes estão a criação do Enade Licenciaturas e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que trazem provas mais detalhadas e que, diferentemente do modelo atual trienal, serão aplicadas anualmente.

Leia também: Inep prevê avaliação amostral de polos de EAD a partir de 2026

Leia também: MEC inicia pagamento da 3ª parcela de 2025 do Pé-de-Meia nesta segunda

Teixeira destacou que a proposta de provas anuais e mais específicas começou a gerar demanda entre outros cursos da área da saúde. No entanto, ele foi enfático ao afirmar que a ampliação do modelo não ocorrerá de imediato. "Já recebi várias. Essa é uma possibilidade futura. Não é para esse ano de jeito nenhum porque há uma limitação das capacidades técnicas do Inep. Não queremos dar nenhum passo sem ter segurança", disse.

Cursos de bacharelado submetidos ao Enade 2025

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Design

Jornalismo

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Internacionais



Cursos tecnológicos submetidos ao Enade 2025

Tecnológicos

Design Gráfico

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Pública

Logística

Marketing

Processos Gerenciais

* A repórter viajou a convite da organização do evento