UnB realiza Vestibular 60+ neste domingo (8/6) com 215 vagas disponíveis

Vestibular 60+ UnB - (crédito: Davi Cruz)

Os portões se fecharam às 8h deste domingo (8/6) para o início da prova do Vestibular 60+, promovido pela Universidade de Brasília (UnB). A seleção oferece 215 vagas em cursos de graduação nos campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2025.

A prova é composta por uma redação em Língua Portuguesa, com duração de cinco horas. O resultado final do processo seletivo e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstos para o dia 15 de julho.

Aberto exclusivamente a pessoas com 60 anos ou mais até a data do registro acadêmico, o vestibular é um incentivo da universidade à inclusão e à valorização da educação ao longo da vida.

Entre os candidatos, a pedagoga e teóloga Sandra Márcia Santos, de 60 anos, chegou com tranquilidade para encarar o desafio. “É uma alegria poder dar continuidade a um projeto antigo. Sempre quis fazer Psicologia, mas precisei priorizar outros caminhos para sobreviver. Agora, quero complementar minha atuação na educação com mais conhecimento para ajudar melhor as pessoas que me procuram. Estou otimista. A UnB está dando um passo grandioso com essa oportunidade”, explicou ao Correio.

O militar reformado Rui Leão, 67, conhece bem os corredores da universidade. Ele é aluno do curso de Engenharia Florestal e agora tenta uma vaga em Sociologia. “Sempre sonhei em estudar na UnB. Já sou formado em Tecnologia da Segurança Pública e em Direito, mas a UnB era um sonho antigo. Hoje estou aqui, aproveitando essa chance de envelhecer com saúde e investindo no meu aprendizado”, afirmou.

Rui se preparou com dedicação para alcançar a nota desejada na redação. “Na primeira vez que fiz, fui mal. Depois, procurei uma professora na Biblioteca Nacional e aprendi sobre a estrutura da redação exigida pela banca. Agora estou ainda mais preparado. Estudar aqui é desafiador, mas vale muito a pena”, declarou.