O caso Escola Base, considerado um dos principais erros na cobertura jornalística brasileira, é tema do concurso de redação O que você faria diferente. A seleção é organizada pelo Prêmio Engenho de Comunicação – O Dia em que o Jornalista Vira Notícia. Podem participar alunos de graduação em jornalismo de faculdades sediadas no Distrito Federal. O prazo para as inscrições vai até sábado (21/6).

Os três primeiros lugares levarão premiações em dinheiro (R$ 3 mil; R$ 2 mil; e R$ 1 mil), diplomas e troféus. Os vencedores serão premiados na cerimônia de entrega do 21º Prêmio Engenho de Comunicação – O Dia em que o Jornalismo Vira Notícia, e irão passar uma semana sob mentoria em quatro veículos de comunicação, sendo o Correio Braziliense um deles.

Segundo o regulamento do concurso, o texto deve ser até 4 mil caracteres, incluindo espaços, e deve ser apresentado em formato digital, com fontes Times New Roman, tamanho 12.

"O conteúdo deve abordar o tema 'O que você faria diferente', com base nas reflexões suscitadas pelo documentário 'Escola Base - um repórter enfrenta o passado'", diz o regulamento.

Os textos serão avaliados com base nos seguintes critérios: conteúdo e relevância, estrutura e organização, linguagem e estilo, e considerações éticas.

