Inep abre inscrições para Prova Nacional Docente 2025 em julho

RP Raphaela Peixoto

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 14 e 25 de julho, no site oficial da seleção. A taxa de inscrição será de R$ 85 - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta terça-feira (17/6), no Diário Oficial da União, o edital da edição de 2025 da Prova Nacional Docente (PND). A avaliação será aplicada em 26 de outubro e tem como foco estudantes de licenciatura e candidatos a concursos públicos que utilizem os resultados da prova como critério de seleção.

A PND segue os mesmos critérios do Enade das Licenciaturas, conforme o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), mas não está vinculada às regras de concursos públicos. Segundo o edital, a PND não configura um concurso público, mas pode ser usada como etapa de processos seletivos, de acordo com regras estabelecidas por cada ente federativo.

"Os entes federativos que promoverem concursos e processos seletivos baseados na utilização dos resultados da PND também poderão optar pela realização de provas próprias para a contratação de professores em áreas não contempladas pela PND 2025", estabelece o edital.

Poderão participar concluintes inscritos no Enade das Licenciaturas 2025, além de outros interessados em processos seletivos promovidos por União, estados, Distrito Federal ou municípios que optarem por adotar a avaliação. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 14 e 25 de julho, no site oficial do exame. A taxa de inscrição será de R$ 85.

"A prova, com duração total de 5 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos, é composta por uma parte de Formação Geral Docente, comum aos cursos de todas as áreas, e uma de Componente Específico, próprio de cada área de avaliação das Licenciaturas", prevê o edital. O exame será composto pelos seguintes instrumentos:

Prova teórica: avalia conteúdos das diretrizes curriculares nacionais, habilidades relacionadas à evolução do conhecimento e competências gerais ligadas à realidade brasileira e mundial.

Questionário do participante (Enade): coleta informações sobre o perfil do estudante e seu percurso formativo.

Questionário contextual: aponta características individuais e educacionais do participante.

Questionário de percepção de prova: avalia a impressão dos participantes sobre a aplicação e conteúdo do exame.

Programa "Mais Professores"



A Prova Nacional Docente integra o programa Mais Professores para o Brasil, criado pelo Decreto nº 12.358/2025. Além da PND, o programa inclui ações como: o Pé-de-Meia Licenciaturas, Bolsa Mais Professores, Portal de Formação e parcerias com bancos públicos e outros ministérios para iniciativas de valorização docente. A expectativa do governo federal é atender cerca de 2,3 milhões de professores em todo o país.