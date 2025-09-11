INVESTIGAÇÃO

Aluna de medicina leva tapa de professor após errar resposta de pergunta

Defesa do médico afirma que não houve agressão e, sim, uma "demonstração prática de procedimento médico"

Gabriella Braz
postado em 11/09/2025 13:07
Episódio aconteceu na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sul do Tocantins - (crédito: Reprodução/Google Street View)
Uma estudante de medicina de 27 anos denunciou ter levado um tapa no rosto pelo próprio professor. Segundo o relato, o caso ocorreu na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sul de Tocantins, após a jovem dar uma resposta incorreta a uma pergunta feita pelo médico. 

Após a agressão, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou a vítima, o acusado e uma testemunha para uma delegacia de Polícia Civil, onde registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. A PM afirma que a testemunha confirmou a versão da jovem. 

“Conforme consta do Boletim de Ocorrência, a mulher estava no interior da sala de UTI do Hospital Regional de Gurupi, quando o médico, que é também seu professor, após um breve diálogo, desferiu um tapa em seu rosto”, informa a Secretaria de Segurança Pública. 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) também se manifestou sobre o caso. A pasta afirma que “solicitou relatórios oficiais e já abriu processo administrativo para a apuração dos fatos e as medidas legais cabíveis”. “A SES-TO pontua que não coaduna com quaisquer atos de violência e/ou postura que difere do respeito e relacionamento cordial, nas unidades sob sua gestão”, declara. 

Em nota, a defesa do médico Ronaldo Messias alegou que “o episódio noticiado não corresponde à realidade”. O advogado do professor sustenta que não houve agressão, mas uma “demonstração prática de procedimento médico, ocasião em que, de maneira técnica e sem qualquer força ou intenção de ofender, houve apenas um leve toque com a mão no rosto da aluna”. 

Confira a declaração na íntegra

O médico Dr. Ronaldo, com mais de 14 anos de exercício profissional, vem a público, por meio de sua defesa, esclarecer os fatos recentemente divulgados pela mídia a respeito de suposta agressão a uma estudante de medicina no ambiente hospitalar.

Primeiramente, é importante destacar que o Dr. Ronaldo jamais agrediu ou tratou mal qualquer pessoa, seja em sua vida pessoal ou em sua trajetória profissional. Durante todos esses anos de dedicação à medicina, não há qualquer registro de conduta que desabone sua postura ética, responsável e respeitosa.

O episódio noticiado não corresponde à realidade. Em momento algum houve agressão. O que de fato ocorreu foi uma demonstração prática de procedimento médico, ocasião em que, de maneira técnica e sem qualquer força ou intenção de ofender, houve apenas um leve toque com a mão no rosto da aluna.

É relevante frisar que havia diversas pessoas presentes no local, que testemunharam a cena e poderão confirmar que não houve violência. A defesa já requereu a oitiva dessas testemunhas, bem como a análise das imagens das câmeras de segurança da unidade, as quais comprovarão que o fato não ocorreu da forma como foi noticiado.

O Dr. Ronaldo está absolutamente tranquilo quanto à sua conduta e à sua índole, aguardando serenamente que este mal-entendido seja esclarecido, reafirmando seu compromisso com a medicina, com seus pacientes e com a verdade.

