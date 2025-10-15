RP Raphaela Peixoto

A prova avaliará candidatos em 17 áreas de licenciatura - (crédito: javier trueba/Unsplash)

Os candidatos inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2025 já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, divulgado nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A primeira edição da avaliação contabilizou 1.086.914 inscritos. O estado de São Paulo concentra o maior número de participantes: 253.895.

O documento informa o local de prova, número de inscrição, além da data e dos horários do exame, que será aplicado no próximo dia 26 de outubro, em todo o país. A recomendação é que os participantes levem o Cartão de Confirmação no dia da prova, embora a apresentação não seja obrigatória.

A prova avaliará candidatos em 17 áreas de licenciatura. A maior parte das inscrições está concentrada na área de Pedagogia, com 560.576 candidatos confirmados. Em seguida, aparecem Letras - Português (73.187), Matemática (72.530) e Educação Física (65.911).

O conteúdo da avaliação é baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, além de legislações e normativas relacionadas ao exercício profissional docente.

A PND integra o programa federal "Mais Professores para o Brasil", iniciativa que visa reconhecer e qualificar o magistério, além de incentivar a carreira docente. Embora não tenha caráter de concurso público, os resultados do exame poderão ser utilizados por redes estaduais e municipais de ensino como etapa única ou complementar em processos seletivos de contratação de professores.

