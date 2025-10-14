CNU DOS PROFESSORES

O estado de São Paulo lidera o número de inscritos confirmados, com 253.895 participantes. Em seguida, aparecem Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230) - (crédito: Reprodução/Freepik)
A Prova Nacional Docente (PND) contabilizou 1.086.914 inscrições confirmadas para sua primeira edição, marcada para o dia 26 de outubro, conforme divulgou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame, voltado a profissionais licenciados, será aplicado pelo Inep e avaliará candidatos em 17 áreas da licenciatura.

O estado de São Paulo lidera o número de inscritos confirmados, com 253.895 participantes. Em seguida, aparecem Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230). No recorte municipal, a capital paulista é o munício com o maior número de inscritos, 84.633 inscrições, à frente do Rio de Janeiro (28.765). O Distrito Federal, apesar de não ter aderido ao PNF, conta com 18.754 inscrições.

Entre as áreas de formação, pedagogia concentra o maior volume de inscrições, totalizando 560.576. Letras - Português ocupa a segunda colocação (73.187), seguida por Matemática (72.530) e Educação Física (65.911).

A PND utilizará a mesma matriz da avaliação teórica do Enade aplicada aos cursos de licenciatura, cujo formato passou a focar na formação de professores a partir de 2024. A prova será realizada anualmente e, embora não configure um concurso público, poderá ser adotada por estados e municípios como critério em processos seletivos para a rede pública de ensino.

O edital com as diretrizes da avaliação foi publicado em junho. Embora não seja um concurso público, estados e municípios que aderirem ao projeto poderão utilizar a PND como critério em seus processos seletivos, seja como etapa única como parte de seleções complementares. Além da prova, poderão ser exigidas avaliações práticas e análise de títulos.

