USP é a melhor universidade da América Latina, aponta ranking britânico

Na edição deste ano, o ranking avaliou cerca de 2.100 instituições de ensino superior de 115 países - (crédito: Jorge Maruta/Jornal da USP)

A Universidade de São Paulo (USP) foi a universidade latino-americana mais bem classificada no THE World University Rankings, um dos principais rankings universitários internacionais, elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). A USP ficou no grupo que engloba as posições de 201º a 250º - o ranking classifica individualmente as primeiras 200 e, depois disso, deixa as universidades em grupos.

Depois da USP, as universidades da América Latina que aparecem nas posições mais altas são a Unicamp (no grupo 351º a 400º) e a Pontifícia Universidade Católica do Chile (no grupo 401º a 450º). No total, o Brasil teve 59 instituições avaliadas.

A USP melhorou em 9 dos 18 indicadores adotados pelo ranking entre 2024 e 2025: reputação acadêmica, número de doutores titulados, orçamento, relação doutorados/bacharelados, reputação em pesquisa, investimentos em pesquisa, número de estudantes estrangeiros, colaboração internacional e captação de recursos da indústria.

Separando por áreas de conhecimento, o principal destaque da USP foi a faculdade de Direito, considerada a 58ª melhor do mundo. Os campos de artes e humanidades, ciências da saúde, ciências da educação e ciências sociais também foram avaliados entre os 100 melhores globalmente.

Na edição deste ano, o ranking avaliou cerca de 2.100 instituições de ensino superior de 115 países. A avaliação levou em conta 18 indicadores, agrupados em cinco eixos: Ensino, Ambiente de Pesquisa, Qualidade da Pesquisa, Indústria e Internacionalização.

"Neste ano, o destaque positivo desse ranking fica para o eixo Ensino, em que melhoramos em 4 dos 5 indicadores e subimos da 78ª para a 68ª colocação global nessa dimensão. No eixo Ambiente de Pesquisa, estamos na 107ª posição global e no eixo Indústria, na 128ª colocação", afirmou a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP, Fátima Nunes.

A primeira colocada no ranking foi a universidade de Oxford, no Reino Unido, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos, e a também britânica Cambridge. No top 10, sete são americanas. Veja a seguir:

1º Universidade de Oxford (Reino Unido)

2º Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos)

3º Universidade de Princeton (Estados Unidos)

3º Universidade de Cambridge (Reino Unido)

5º Universidade de Harvard (Estados Unidos)

5º Universidade de Stanford (Estados Unidos)

7º Instituto de Tecnologia da Califórnia (Estados Unidos)

8º Imperial College London (Reino Unido)

9º Universidade da Califórnia, Berkeley (Estados Unidos)

10º Universidade de Yale (Estados Unidos)