UnB aprova cotas em concursos para professores permanentes

Amanda S. Feitoza

A aprovação ocorre em um contexto de revisão dos critérios de ingresso na universidade, com foco na ampliação da diversidade e na promoção da equidade no corpo docente - (crédito: Divulgação/Secom/UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) aprovou, por unanimidade, a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência em concursos públicos para professores em cargos permanentes. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), realizada na quinta-feira (18/12), no câmpus Darcy Ribeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Professora da UnB é condenada por racismo contra aluno da medicina

A nova política amplia as ações afirmativas na contratação de docentes e define percentuais específicos para cada grupo: 25% das vagas serão destinadas a pessoas negras, índice superior ao adotado anteriormente, que era de 20%. Além disso, 3% das vagas ficam reservadas para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência. A medida vale exclusivamente para concursos voltados a cargos permanentes da carreira docente.

Leia também: Estudante da UnB morre em decorrência de problemas respiratórios

A proposta foi relatada pela professora Dione Moura, da Faculdade de Comunicação, e recebeu o apoio integral dos conselheiros presentes. A aprovação ocorre em um contexto de revisão dos critérios de ingresso na universidade, com foco na ampliação da diversidade e na promoção da equidade no corpo docente.

Os concursos para professores permanentes da UnB estavam suspensos e, segundo a vice-reitoria, os próximos editais já deverão seguir as novas regras aprovadas pelo Cepe. Caberá ao Decanato de Gestão de Pessoas informar as unidades acadêmicas sobre os procedimentos e os próximos passos para a retomada das seleções.