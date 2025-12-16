Milton Nascimento receberá título de Doutor Honoris Causa

Amanda S. Feitoza

A cerimônia de entrega do título, a mais alta honraria concedida por universidades e instituições de ensino, será realizada na sede da Fiocruz Minas, em Belo Horizonte (MG) - (crédito: Milton Portela - Instagram @miltonbitucanascimento)

Milton Nascimento, cantor, compositor e multi-instrumentista, será homenageado nesta terça-feira (16/12) com o título de Doutor Honoris Causa pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A distinção foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da instituição e é concedida a personalidades que tenham contribuído de forma relevante para a cultura, a ciência e a tecnologia.

Em nota, a Fiocruz destacou que a homenagem reconhece a relevância da obra de Milton como um poderoso instrumento de resistência, crítica social e afirmação de identidades ao longo de mais de seis décadas de trajetória artística.

Para o presidente da instituição, Mario Moreira, o legado de Milton Nascimento dialoga diretamente com a missão da Fiocruz. “Desde o início da carreira, Bituca utilizou seu canto e sua musicalidade como instrumentos de conscientização, transformação social e resistência democrática”, afirmou.

A cerimônia de entrega do título, a mais alta honraria concedida por universidades e instituições de ensino, será realizada na sede da Fiocruz Minas, em Belo Horizonte.

Nascido no Rio de Janeiro, Milton Nascimento mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, estado onde cresceu e iniciou sua formação artística, tornando-se um dos principais nomes da música brasileira ainda na adolescência.

Ao longo da carreira, Milton lançou quase 50 álbuns. Segundo a Fiocruz, suas composições também desempenharam papel fundamental na denúncia de injustiças sociais, especialmente durante o período da Ditadura Militar.

Além da homenagem da Fiocruz, o artista já recebeu o título de Doutor Honoris Causa de instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Berklee College of Music, nos Estados Unidos.

