Raphaela Peixoto

Mariana relatou que, após a descoberta, o professor passou a registrar o momento em fotos - (crédito: Reprodução/Instagram/@maripcl)

O professor César Augusto Tibúrcio Silva, da Universidade de Brasília (UnB), foi surpreendido pela filha, Mariana Ferreira Silva, ao descobrir que um livro de sua autoria fazia parte do acervo da Biblioteca da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no fim de 2025.

Mariana, que cursa mestrado em design em Harvard, encontrou o livro Custos no setor público, publicado pela Editora UnB em 2007, ao pesquisar o nome do pai no sistema de empréstimo das bibliotecas da universidade. Ela alugou o exemplar e levou o professor até a biblioteca sem revelar o motivo da visita. “Descobri que tem um livro do meu pai na biblioteca central de Harvard”, contou.

O encontro foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais no dia 28 de dezembro. As imagens, que mostram a reação emocionada do professor ao ver o livro no acervo da instituição, somam mais de 89 mil visualizações no Instagram.

Leia também: Professor transforma sala de aula em cinema e inspira alunos com gravações



No vídeo, Mariana contou que a surpresa foi durante a visita da família aos Estados Unidos e comentou sobre a paixão do pai pela docência. “Meu pai é professor da UnB há décadas, completamente apaixonado pela academia e pela profissão”, afirmou. Segundo ela, o momento foi um dos mais marcantes da viagem. “Esse foi o momento mais legal da viagem, ver minha família toda orgulhosa, assim como eu estava, e meu pai emocionado e orgulhoso também”, disse.

Mariana também relatou que, após a descoberta, o professor passou a registrar o momento em fotos. “Depois disso, em todo lugar que a gente ia, ele tirava foto junto do livro”, contou. Ao final do vídeo, ela prestou uma homenagem ao pai: “Obrigada, pai, por ter sido o melhor professor que eu poderia ter pedido na vida. É muito especial para mim saber que tem um pouquinho de você aqui”.

César Augusto Tibúrcio Silva é professor titular da Universidade de Brasília desde 1990. Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela UnB, é autor de mais de 20 livros técnicos e membro do Hall da Fama da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (Anpcont) desde 2021. Suas pesquisas concentram-se em teoria contábil, finanças comportamentais e contabilidade do setor público.