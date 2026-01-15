UFPI anuncia nova graduação em medicina, psicologia e inteligência artificial

Correio Braziliense

Ministério da Educação autorizou a criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa Tech) no Nordeste. - (crédito: Divulgação)

*Gabriela Braz — A Universidade Federal do Piauí (UFPI) está ofertando três novos cursos de graduação. São eles: bacharelado em psicologia e inteligência artificial no câmpus de Teresina e o curso de medicina em Floriano. Além das novas graduações, o Ministério da Educação também autorizou a criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa Tech) no Nordeste.

No Câmpus Ministro Petrônio Portella (CMPP), em Teresina, serão oferecidas 40 vagas para psicologia e 36 vagas para serviço social por semestre, enquanto isso, para o Câmpus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), em Floriano, serão 30 vagas anuais para graduação de medicina. A UFPI é a primeira instituição pública de ensino superior a ofertar graduação no município.

Os cursos devem começar a partir do segundo semestre de 2026 e serão ofertadas por meio de um processo seletivo que, segundo a UFPI, ainda será definido. A expansão dos cursos e a criação da IMPA Tech no Nordeste representam a descentralização da produção científica do Brasil e a interiorização do conhecimento e das oportunidades de profissionalização.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.