Nordeste é a região com maior oferta de vagas para medicina no Sisu 2026

Campus Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) - (crédito: Divulgação)

*Gabriela Braz — No Sisu 2026, o Nordeste lidera o maior número de vagas para medicina. A região tem 2.540 oportunidades entre as universidades das capitais e do interior. Com destaque para Pernambuco (415) e Bahia (417).

Leia também: Inscrições para o ProUni 2026 começam em 26 de janeiro

Consulte as vagas:

Bahia (417): Destaque para UFBA (114) e UFRB (60). Conta ainda com UFSB (56), UESC (44), UFOB (40), UNIVASF (40), UEFS (35) e UESB (28).

Pernambuco (415): A maior parte na UFPE (220), com suporte da UPE (115) e UNIVASF (80).

Ceará (343): Distribuídas entre UFC (240), UFCA (80) e UNILAB (23).

Maranhão (280): Integralmente para a UFMA.

Rio Grande do Norte (275): Divididas entre UFRN (170), UERN (60) e UFERSA (45).

Paraíba (250): Ofertadas pela UFPB (130) e UFCG (120).

Piauí (240): Repartidas entre UFPI (110), UFDPAR (80) e UESPI (50).

Alagoas e Sergipe (160 cada): Destinadas às federais UFAL e UFS.



Sisu 2026

Na próxima segunda-feira (19/1) o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será aberto para as inscrições. Os candidatos serão aptos para selecionar curso, local e instituição de interesse e concorrer às vagas para universidades públicas. O sistema ficará disponível até o dia 23 de janeiro. Para conferir vagas e nota de corte, acesse: https://sisu.mec.gov.br/#/ vagas.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.