Saiba quais documentos apresentar na matrícula da UnB

Giovanna Sfalsin

04.02.2026 Bruna Gaston CB/DA Press. UnB divulga, hoje, listão dos aprovados no vestibular tradicional. - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A lista de aprovados no Vestibular da Universidade de Brasília (UnB) 2026 já está disponível no site do Cebraspe, banca organizadora do exame.

Os candidatos selecionados serão convocados para matrícula pelo mesmo site e deverão realizar o registro acadêmico de forma on-line. Confira os documentos necessários:

Documento de identidade com foto;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio, ou certidão de conclusão da educação de jovens e adultos (EJA);

Histórico escolar do ensino médio.









Ao todo, 2.102 vagas são destinadas a cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano. Desse total, 817 são para ampla concorrência e 1.285 para reserva de vagas destinadas a estudantes de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou negros, indígenas, quilombolas e pessoas de baixa renda.

As provas foram aplicadas nos dias 22 e 23 de novembro, nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG), além do Distrito Federal.