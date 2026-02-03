Prouni do 1º semestre: resultado da primeira chamada é divulgado

Jéssica Andrade

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (3/2), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2026, referente ao primeiro semestre letivo. Os candidatos pré-selecionados já podem consultar a lista no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e devem ficar atentos aos prazos para comprovação das informações junto às instituições de ensino.

Nesta edição, o Prouni ofertou 594.519 bolsas em faculdades privadas de todo o país, sendo 274.819 integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e 319.700 parciais, com desconto de 50%. O programa é voltado a estudantes de baixa renda que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e atende tanto a calouros quanto a professores da rede pública que concorrem a vagas em cursos de licenciatura e pedagogia.

Para participar do processo seletivo, era necessário ter feito o Enem de 2024 ou 2025, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação. Também não puderam concorrer candidatos que realizaram o exame apenas como treineiros. Além do desempenho no Enem, o Prouni exige critérios socioeconômicos relacionados à renda familiar e à trajetória escolar do candidato.

No caso das bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita não pode ultrapassar um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa. O programa prioriza estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada na condição de bolsista integral, além de pessoas com deficiência e professores da educação básica da rede pública.

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada devem procurar a instituição de ensino para a qual foram aprovados dentro do prazo estabelecido no edital, a fim de apresentar a documentação exigida e confirmar a matrícula. A perda do prazo implica eliminação automática da vaga.

Quem não foi convocado nesta etapa ainda terá novas oportunidades. O MEC prevê a divulgação da segunda chamada no início de março e, posteriormente, a abertura da lista de espera, destinada a candidatos que não foram selecionados nas etapas regulares do processo.

Criado em 2004, o Prouni é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior no país e, ao longo de duas décadas, já possibilitou a entrada de milhões de estudantes de baixa renda em cursos de graduação. A edição de 2026 mantém o programa como uma das portas de entrada mais relevantes para quem busca formação universitária na rede privada.