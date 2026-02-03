Jéssica Andrade

O Ministério da Educação publicou o edital que regulamenta o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre de 2026. As inscrições começam nesta terça-feira, (3/02) e seguem abertas até o dia 6, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A participação no processo é gratuita.

Nesta edição, o Fies oferece 67.301 vagas para o primeiro semestre, distribuídas entre instituições privadas de ensino superior em todo o país. As oportunidades abrangem mais de 19 mil cursos e turnos, em universidades, centros universitários e faculdades. Considerando também a seleção do segundo semestre, o programa deve disponibilizar mais de 112 mil vagas ao longo de 2026.

Podem se inscrever candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, desde que tenham obtido média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação. Também é exigido que o estudante não tenha participado do Enem na condição de treineiro e possua renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Diferentemente do Prouni, o programa não oferece bolsas de estudos, e sim um "empréstimo". Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

Durante a inscrição, o candidato deve informar seus dados pessoais e socioeconômicos e escolher até três opções de curso, instituição e turno, em ordem de preferência. A classificação será feita com base na nota do Enem, respeitando as opções indicadas e os critérios definidos no edital.

O resultado da chamada única está previsto para ser divulgado no dia 19 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição no sistema entre os dias 20 e 24 do mesmo mês, etapa obrigatória para dar continuidade ao processo de contratação do financiamento. Quem não for selecionado na chamada regular será automaticamente incluído na lista de espera, que poderá convocar novos candidatos até o dia 10 de abril para preenchimento das vagas remanescentes.

O edital também mantém o Fies Social, modalidade que reserva metade das vagas para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Nesses casos, o financiamento pode cobrir até 100% dos encargos educacionais, conforme as regras do programa.