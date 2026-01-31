Sonho de infância leva jovem baiano ao 1º lugar na USP

Amanda S. Feitoza

Jovem baiano passa em 1º lugar em medicina na USP e viraliza; Wesley de Jesus e a mãe na foto - (crédito: Cedido ao Correio )

Após enfrentar problemas de saúde ainda na infância e acompanhar de perto o trabalho de médicos, Wesley de Jesus, de 23 anos, decidiu que queria seguir a profissão. Quase duas décadas depois, o sonho se concretizou: o jovem conquistou o primeiro lugar no curso de medicina da Universidade de São Paulo (USP), considerado o mais concorrido do país.

Wesley chegou ao primeiro lugar após gabaritar as provas de matemática, ciências da natureza e ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo ele, o desempenho elevado foi decisivo para a classificação. “Foram resultados altos que, com certeza, me garantiram a vaga tão sonhada na USP”, afirmou.

A aprovação ganhou repercussão nas redes sociais neste sábado (31/1), após a divulgação de um vídeo em que Wesley comemora o resultado ao lado da mãe e dos três irmãos. A origem humilde da família e a emoção registrada nas imagens contribuíram para a grande mobilização online.

“A ficha ainda não caiu”, afirmou Wesley ao Correio. Segundo ele, apesar de ter consciência da dificuldade do processo seletivo e das limitações financeiras, a conquista foi celebrada como um marco pessoal e familiar.

A preparação para o Enem exigiu disciplina rigorosa. Durante dois anos, Wesley manteve uma rotina intensa de estudos. “Vivi uma imersão total”, relatou. Ele acordava diariamente às 5h da manhã e estudava pelo maior tempo possível, sem interrupções. “Teve dia em que estudei até de madrugada e acabei dormindo sobre os livros. Minha mãe me acordava para começar tudo de novo no dia seguinte”, contou.

Morador de Águas Claras, no interior da Bahia, Wesley reconhece os obstáculos enfrentados por estudantes de regiões com menos acesso a recursos educacionais. Ainda assim, diz que transformou as dificuldades em estímulo. “Sempre entendi que os obstáculos poderiam servir como base para construir algo maior”, afirmou.

Além dos estudos tradicionais, o jovem destacou a importância de se manter informado sobre atualidades e geopolítica. Ele contou que utilizava reportagens e análises publicadas pelo Correio como parte da preparação. “Eu acompanhava as manchetes do Correio Braziliense para me manter atualizado e também usava o jornal como fonte de pesquisa durante os estudos”, disse.

O mais novo estudante de medicina da USP, afirma que ainda está assimilando a repercussão nacional da aprovação. Segundo ele, amigos o alertaram sobre a circulação do vídeo nas redes sociais, que rapidamente se espalhou pelo país. “Eu não sei exatamente como lidar com tudo isso ainda”, disse. O estudante contou que já recebeu convites para participar de podcasts, programas de televisão e visitas a locais que marcaram sua trajetória de estudos, incluindo a própria casa. “É muita coisa chegando ao mesmo tempo, e ainda estou meio perdido com tudo isso”, afirmou.

Wesley de Jesus estudava religiosamente (foto: Cedido ao Correio)

Com a aprovação, surgiram novos desafios. Amigos sugeriram a criação de uma vaquinha online para ajudar nos custos da mudança para São Paulo, além de despesas com moradia, alimentação e materiais acadêmicos. Até o momento, cerca de R$ 45 mil já foram arrecadados.

Wesley afirma que ainda precisa de apoio financeiro para viabilizar o início da graduação. As contribuições podem ser feitas por meio de vaquinha online ou via Pix, pelo e-mail weslleybatista904@gmail.com.