Giovanna Sfalsin

Informação falsa foi divulgada com data de fevereiro de 2026 - (crédito: Sofia Sellani)

A Universidade de Brasília (UnB) informou que é falsa a nota intitulada "Universidade de Brasília - Nota Oficial", que circula nas redes sociais. Segundo a instituição, o comunicado, atribuído indevidamente à assessoria de comunicação da UnB, anuncia de forma equivocada a suspensão do semestre letivo 2026/01.

De acordo com a universidade, não houve qualquer decisão para adiar ou suspender o início das aulas. "O calendário acadêmico segue normalmente, conforme aprovado pelos órgãos competentes da instituição", escreveu.

A UnB destacou que "todas as informações oficiais são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais", como o portal oficial da universidade e perfis verificados nas redes sociais. Comunicados que não estejam nesses espaços devem ser considerados falsos.

A instituição também informou que o uso indevido do nome da universidade e da assessoria de comunicação para espalhar informação falsa é um fato grave e já está sendo encaminhado para eventuais providências.