Artigo: Milton Santos, geógrafo e professor

Correio Braziliense

Aldo na UnB, com o geógrafo Milton Santos - (crédito: Arquivo Pessoal)

Por Aldo Paviani - Geógrafo e professor emérito da Universidade de Brasília (UnB)

Em 1926, em Brotas de Macaúbas, Bahia, nascia MILTON SANTOS, um dos maiores geógrafos e pensadores do Brasil e do mundo. Foi pesquisador em diversas instituições nacionais e internacionais e publicou livros e artigos de muita relevância para a Geografia e as Ciências Sociais.

Milton nos deixou por volta 40 livros. Infelizmente, neste ano comemoramos o centenário de sua vida, mas sem sua iluminada presença, que deixou em 2001. Milton Santos foi um profissional de grande envergadura em todas as áreas em que se propôs a estudar, com dados e teorias muito expressivos.

Foi o maior de todos nós em se tratando da Geografia, particularmente Geografia Urbana. É preciso sempre reviver a obra de Milton, revisitar e refletir sobre asua ciência e seus resultados. Sugiro que, em todas as universidades do Brasil, sejam feitas, neste centenário, homenagens a este grande docente-pesquisador.

Divulgar a obra Milton Santos é ressaltar a importância da Geografia no rol das ciências sociais, culturais e biológicas, afinal o homem é uma biologia inserida em um espaço sociocultural, marcado, nos tempos modernos, pelas problemáticas do meio urbano.

Como amigo, colega e admirador de Milton, registro esta homenagem com uma prolongada salva de palmas, muitas vivas,agradecimentos e a certeza de que a sua obra sempre nos iluminará na difícil tarefa de compreender as dinâmicas subjacentes à Geografia Urbana.