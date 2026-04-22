UnDF abre inscrições para cursos de graduação com mais de 700 vagas

Correio Braziliense

Cursos disponíveis são de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos - (crédito: LUCIO BERNARDO JR/Agência brasília )

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Estudantil 2026, nesta quarta-feira (22/4). Ao todo, são 740 vagas destinadas aos 17 cursos gratuitos de graduação dos campi de Ceilândia e Lago Norte.

Os candidatos terão entre o dia 25 de abril a 6 de maio para se inscrever gratuitamente, por meio do site da UnDF. Os cursos disponíveis são de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos.

O processo seletivo considerará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de qualquer edição dos últimos cinco anos.

As vagas de ampla concorrência correspondem a 30% do total. Outros 40% serão destinados a estudantes que cursaram os ensinos fundamental e médio integralmente em escolas públicas. Pessoas com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas, terão direito a 30% das vagas.

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Mais informações podem ser obtidas no edital N° 10 / 2026.