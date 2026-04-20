UnB sedia encontro nacional sobre ensino de jornalismo e crise climática

Anna Júlia Castro

O evento inclui o 21º Pré-Fórum da FENAJ e o 16º Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Jornalismo - (crédito: Secom UnB)

Entre os dias 22 e 24 de abril, a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB) será palco do 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo (ENEJor). Promovido pela Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (ABEJ), o evento ocorre em formato híbrido e já reúne cerca de 200 participantes, entre professores, pesquisadores, estudantes, graduados e pós-graduandos de diversas regiões do país.

Com o tema “O ensino do jornalismo e a crise climática”, a edição deste ano propõe reflexões sobre o papel da formação jornalística diante dos desafios ambientais contemporâneos. Ao todo, serão discutidos oito eixos temáticos ao longo da programação.

Leia mais: Como conquistar uma vaga na Marinha do Brasil

De acordo com a coordenadora local do evento e diretora regional da ABEJ, Dione Moura, a expectativa é de um encontro de grande relevância acadêmica. “Estudantes e professores da UnB estão mobilizados para fazer deste um evento memorável na capital brasileira”, afirma.

A programação inclui palestras, mesas de debate, reuniões de coordenadores de cursos de jornalismo, oficinas, lançamentos de livros e a entrega de premiações, como o Prêmio ABEJ 2026. O evento também será marcado pela eleição da nova diretoria da entidade, que assumirá a gestão no próximo biênio.

A abertura está prevista para o dia 22 de abril, às 9h, com a realização do 16º Pré-Fórum da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), que abordará o tema “Jornalismo em disputa: profissão multimídia, formação e direitos diante da precarização do trabalho”, com mediação de Marluce Zacarioti.

Outro destaque da programação é o 21º Ciclo Nacional de Pesquisa em Ensino e Extensão em Jornalismo, que contará com apresentações de trabalhos de forma presencial e remota. Os participantes poderão submeter pesquisas nas modalidades de Comunicação Científica ou Relato de Experiência, distribuídas em seis Grupos de Pesquisa e Trabalho.

Além disso, o evento inclui o Pré-Fórum da FENAJ e o Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Jornalismo, consolidando o ENEJor como um dos principais espaços de debate sobre a formação e o futuro da profissão no Brasil.

Confira o banner do evento:

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe