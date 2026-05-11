UnB Planaltina comemora 20 anos com programação especial aberta ao público

Correio Braziliense

Além da feira, a comemoração conta com a corrida Cross Cerrado e um baile de encerramento - (crédito: Foto: Divulgação/Universidade de Brasília - Faculdade de Planaltina)

Gabriela Cidade* — A Faculdade UnB Planaltina (FUP) comemora seus 20 anos com uma programação que vai até 16 de maio, reunindo atividades acadêmicas, técnicas, culturais e de extensão abertas ao público.

O objetivo é aproximar comunidade, produtores rurais, estudantes e pesquisadores de projetos desenvolvidos na instituição, como agricultura familiar, recuperação do Cerrado, desenvolvimento territorial e inclusão universitária.

Entre os destaques está a feira Aproximando a Agricultura Familiar e a Comunidade Acadêmica, de 13 a 15 de maio, no câmpus da FUP. O público externo poderá adquirir produtos da agricultura familiar e participar de atividades para a valorização de comunidades rurais.

A semana conta com ações culturais, encontros técnicos e uma edição da corrida Cross Cerrado, realizada tradicionalmente com participação de estudantes, professores e técnicos da universidade.

A programação comemorativa encerra em 16 de maio com um baile reunindo estudantes, ex-alunos, docentes, técnicos e integrantes da comunidade acadêmica ligados ao câmpus da FUP

A programação completa está disponível o Instagram @extensao.fup

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso