UnB Planaltina comemora 20 anos com programação especial aberta ao público

postado em 11/05/2026 21:05 / atualizado em 11/05/2026 21:10
Gabriela Cidade* — A Faculdade UnB Planaltina (FUP) comemora seus 20 anos com uma programação que vai até 16 de maio, reunindo atividades acadêmicas, técnicas, culturais e de extensão abertas ao público.
O objetivo é aproximar comunidade, produtores rurais, estudantes e pesquisadores de projetos desenvolvidos na instituição, como agricultura familiar, recuperação do Cerrado, desenvolvimento territorial e inclusão universitária.
Entre os destaques está a feira Aproximando a Agricultura Familiar e a Comunidade Acadêmica, de 13 a 15 de maio, no câmpus da FUP. O público externo poderá adquirir produtos da agricultura familiar e participar de atividades para a valorização de comunidades rurais.
A semana conta com ações culturais, encontros técnicos e uma edição da corrida Cross Cerrado, realizada tradicionalmente com participação de estudantes, professores e técnicos da universidade.
A programação comemorativa encerra em 16 de maio com um baile reunindo estudantes, ex-alunos, docentes, técnicos e integrantes da comunidade acadêmica ligados ao câmpus da FUP.
A programação completa está disponível o Instagram @extensao.fup.
*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso
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