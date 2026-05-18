UnDF prorroga prazo de inscrições para 2026; confira nova data

Correio Braziliense

Vagas são distribuídas entre os campus Ceilândia e Lago Norte - (crédito: LUCIO BERNARDO JR/Agência brasília )

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) prorrogou por mais uma semana o período de inscrições para os alunos interessados. Agora, será possível se inscrever gratuitamente até 24 de maio.

O processo seletivo de 2026 utilizará as notas das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a inscrição será feita exclusivamente pelo site da UnDF. As vagas são distribuídas entre os campus Ceilândia e Lago Norte.

Os estudantes poderão concorrer às vagas por ampla concorrência e pelo sistema de cotas para alunos de escolas públicas, pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), negros, indígenas e quilombolas.