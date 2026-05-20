Docentes da UnB marcam nova assembleia na próxima segunda-feira (25/5)

IV Ian Vieira*

Ato dos docentes da Universidade de Brasília (UnB) em frente a reitoria - (crédito: Reprodução/ADUnB)

A Associação dos Docentes da UnB (ADUnB) convocou, novamente, os professores da Universidade de Brasília (UnB) para uma Assembleia Geral Extraordinária. A reunião discutirá os próximos passos da categoria em relação ao indicativo de greve aprovado em 14 de maio. O encontro está marcado para a próxima segunda-feira (25/5), às 15h30, no auditório da ADUnB.

No último domingo (17/5), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) optou por ampliar integralmente a absorção da Unidade de Referência de Preços (URP) na folha salarial de maio. No dia seguinte, a reitoria da Universidade acionou o MGI para solicitar a reabertura do sistema da folha de pagamento e restabelecer o percentual de absorção de 60%. O módulo foi devolvido no início da tarde, permitindo ao Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) iniciar os ajustes.

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Apesar dos esforços, o prazo para o fechamento da folha impediu que a medida fosse aplicada a 48% dos docentes. De acordo com a presidente da ADUnB, Maria Lídia Fernandes, a alteração representa uma vitória parcial da categoria. “A mudança é resultado da mobilização e da aprovação do indicativo de greve. No entanto, a ampliação da absorção para 100% continua sendo uma ameaça concreta, decorrente da postura intransigente do ministério”, afirmou.

Maria também ressaltou a importância do seguimento das conversas entre a classe e o ministério. “Seguimos abertos à negociação, por entendermos que esse é o caminho para defender a URP e solucionar os problemas existentes, mas é fundamental que o ministério se sente à mesa com a ADUnB em postura aberta ao diálogo”, disse.

Ainda nesta semana, a associação fará uma reunião do Conselho de Representantes, voltada à discussão da URP e à preparação dos próximos passos da luta. O debate ocorrerá na quinta-feira (21), às 16h, na sala de reuniões do sindicato.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá