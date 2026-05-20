Estudantes protestam contra Tarcísio em marcha em SP

Nathallie Lopes

O ato começou às 14h e seguia em andamento por volta das 19h - (crédito: Reprodução/Instagram @dceusp)

Estudantes da Universidade de São Paulo (USP), Unesp e Unicamp, além de representantes de sindicatos, protestam contra o governador Tarcísio de Freitas na tarde desta quarta-feira (20/5), na capital paulista. O ato começou às 14h e seguia em andamento por volta das 19h.

A manifestação foi convocada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) Livre da USP e faz parte da mobilização estudantil iniciada após a greve de alunos da universidade, que começou em 15 de abril. O protesto também ocorre dias após a desocupação da reitoria da USP pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 10 de maio. Os estudantes acusam a ação policial de ter sido violenta.

O ponto de encontro dos manifestantes foi o Largo da Batata, na região de Pinheiros. O grupo segue em marcha em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no Morumbi.

Assista:

Os estudantes afirmam que a mobilização ocorre em defesa da permanência estudantil, da contratação de professores e funcionários e por melhores condições de estrutura nas universidades estaduais.

Nas redes sociais, o DCE Livre da USP afirmou que “o cenário que vemos na educação do nosso estado é calamitoso” e acusou os reitores das universidades de se recusarem a dialogar com os estudantes.

Os organizadores também criticam o governo Tarcísio por políticas de privatização e pela atuação da segurança pública no estado. Segundo os manifestantes, a marcha busca denunciar o aumento da violência policial, as privatizações da Sabesp, dos transportes e das rodovias, além de problemas relacionados à moradia e despejos.

Em uma das publicações divulgadas para convocação do ato, o movimento também criticou a atuação da polícia durante a desocupação da reitoria da USP ocorrida neste mês.

A manifestação contou ainda com a presença da pré-candidata ao governo de São Paulo pela Unidade Popular, Vivian Mendes. Em discurso durante o ato, ela afirmou que a marcha representa uma reação contra “privatizações, chacinas e políticas de morte”.

Greve estudantil

A paralisação de estudantes da Universidade de São Paulo teve início em 15 de abril, em apoio ao movimento de servidores e em protesto por melhores condições de permanência estudantil.

Entre as reivindicações apresentadas pelos estudantes estão a ampliação de políticas de assistência, melhorias na infraestrutura universitária e contratação de docentes e funcionários.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo afirmou que acompanha a situação junto às reitorias das universidades estaduais e disse que as tratativas com os estudantes estão em andamento nas três instituições.

Em nota ao Correio, a pasta declarou que permanece à disposição para apoiar as administrações no diálogo e na busca de soluções para as demandas apresentadas. Segundo a pasta, o governo estadual também afirmou que, desde 2023, repassou mais de R$ 64,3 bilhões às universidades estaduais, valor que, segundo a secretaria, é 28,9% superior ao investido nos quatro anos anteriores.