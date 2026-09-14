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ELEIÇÕES

Candidato do PT toca trompete em shopping no DF: "Olê, olê, olá"

Militante do PT, Fabiano Trompetista disputa vaga na Câmara Legislativa e ficou conhecido por tocar em momentos marcantes da política de Brasília

Fabiano Trompetista se apresentou na praça de alimentação do Conjunto Nacional - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Fabiano Trompetista se apresentou na praça de alimentação do Conjunto Nacional - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Conhecido por aparecer com um trompete em momentos marcantes da política de Brasília, Fabiano Trompetista decidiu disputar as eleições de 2026. Candidato a deputado distrital pelo PT, ele levou o tom eleitoral para a praça de alimentação do Conjunto Nacional neste fim de semana.

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Durante a apresentação no shopping, Fabiano tocou o instrumento e entoou referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as manifestações, entoou o famoso coro "Olê, olê, olá, Lula, Lula", um dos cânticos políticos mais conhecidos do Brasil. O vídeo viralizou nas redes sociais e foi reproduzido pelo perfil oficial do PT. Veja:

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Filiado ao PT, o músico lançou sua candidatura à Câmara Legislativa do Distrito Federal com o apoio de Leandro Grass (PT), que também disputa as eleições deste ano como candidato ao Governo do Distrito Federal.

Presença em momentos políticos

Fabiano Trompetista ganhou notoriedade justamente por suas aparições em episódios que mobilizaram a política de Brasília. O trompete se tornou uma marca de suas participações em manifestações e acontecimentos ligados ao cenário político nacional.

Uma das aparições ocorreu durante a vitória de Lula nas eleições de 2022. Na ocasião, Fabiano esteve presente com o instrumento e participou das comemorações relacionadas ao resultado eleitoral.

O músico também apareceu em um episódio de grande repercussão em setembro de 2025, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, o trompete acompanhou sua presença em frente ao cenário político da capital.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/09/2026 16:38 / atualizado em 14/09/2026 16:40
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