Candidato do PT toca trompete em shopping no DF: "Olê, olê, olá"

Fabiano Trompetista se apresentou na praça de alimentação do Conjunto Nacional - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Conhecido por aparecer com um trompete em momentos marcantes da política de Brasília, Fabiano Trompetista decidiu disputar as eleições de 2026. Candidato a deputado distrital pelo PT, ele levou o tom eleitoral para a praça de alimentação do Conjunto Nacional neste fim de semana.

Durante a apresentação no shopping, Fabiano tocou o instrumento e entoou referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as manifestações, entoou o famoso coro "Olê, olê, olá, Lula, Lula", um dos cânticos políticos mais conhecidos do Brasil. O vídeo viralizou nas redes sociais e foi reproduzido pelo perfil oficial do PT. Veja:

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Filiado ao PT, o músico lançou sua candidatura à Câmara Legislativa do Distrito Federal com o apoio de Leandro Grass (PT), que também disputa as eleições deste ano como candidato ao Governo do Distrito Federal.

PAROU TUDO! Trompetista interrompe almoço em shopping de Brasília e leva galera à loucura! Assista! ???? pic.twitter.com/QgO7nFc3as September 14, 2026

Presença em momentos políticos

Fabiano Trompetista ganhou notoriedade justamente por suas aparições em episódios que mobilizaram a política de Brasília. O trompete se tornou uma marca de suas participações em manifestações e acontecimentos ligados ao cenário político nacional.

Uma das aparições ocorreu durante a vitória de Lula nas eleições de 2022. Na ocasião, Fabiano esteve presente com o instrumento e participou das comemorações relacionadas ao resultado eleitoral.

O músico também apareceu em um episódio de grande repercussão em setembro de 2025, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, o trompete acompanhou sua presença em frente ao cenário político da capital.