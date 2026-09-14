Sonha em estudar astronomia? Observatório Nacional abre seleção de cursos

Correio Braziliense

Observatório Nacional divulgou o regulamento e as datas para a seleção dos cursos de mestrado e doutorado em astronomia - (crédito: Reprodução/Magnific)

O Observatório Nacional (ON), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), divulgou o regulamento e as datas para a seleção dos cursos de mestrado e doutorado em astronomia. O processo seletivo é para ingresso no primeiro semestre de 2027 e contempla alunos que pleiteiam ou não bolsas de estudo.

As inscrições estarão abertas entre 14 de setembro e 30 de outubro de 2026. A seleção será conduzida pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Astronomia (PPGA), com o resultado final previsto para 11 de dezembro de 2026.

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Inscrições e requisitos

Interessados devem realizar a inscrição pela internet, no endereço eletrônico do PPGA. Candidatos que possuem apenas o curso de graduação podem concorrer ao Mestrado ou ao Doutorado Direto. Já os que possuem o título de mestre devem se inscrever para o Doutorado.

Podem se candidatar ao Mestrado e ao Doutorado Direto os graduados em Astronomia, Física, Matemática ou áreas afins. A titulação pode ter sido obtida no Brasil ou no exterior, sem necessidade de revalidação oficial do diploma. Alunos no último semestre letivo também podem se inscrever, desde que comprovem a conclusão até a data da matrícula.

Para o Doutorado, os requisitos são similares: podem se inscrever mestres em Astronomia, Física, Matemática ou áreas afins, com diploma nacional ou internacional. Alunos que estão perto de obter o título de mestre também podem participar, sob a mesma condição de comprovar a finalização do curso até a matrícula.

Processo de seleção

Os candidatos pré-selecionados ao Mestrado e Doutorado Direto, assim como os inscritos no Doutorado, passarão por uma arguição oral. A entrevista será remota, realizada entre 24 e 25 de novembro de 2026, com membros da comissão do PPGA.

A arguição abordará o currículo, histórico escolar, trajetória acadêmica e de pesquisa, além do projeto de pesquisa apresentado, quando for o caso.

Para candidatos que se enquadram nas políticas de ações afirmativas, haverá um fator de correção de 1,2 na nota da trajetória do aluno. O mesmo fator será aplicado na nota da trajetória acadêmica de candidatas mães que tiveram filhos por adoção ou gestação até cinco anos antes de 31 de julho de 2026.

Divulgação dos resultados

O resultado preliminar do processo será divulgado até 30 de novembro de 2026. Os candidatos aprovados autodeclarados pretos ou pardos passarão pelo procedimento de heteroidentificação, que ocorrerá entre 3 e 4 de dezembro de 2026.

A classificação final da seleção será publicada no dia 11 de dezembro de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.