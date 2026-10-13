MEC aciona PF e AGU após ameaças com símbolos nazistas a 10 universidades federais

Correio Braziliense

Nos documentos, o MEC destaca a gravidade das ameaças de violência, de destruição patrimonial e a utilização de símbolos nazistas contra as comunidades universitárias - (crédito: kleber sales)

O Ministério da Educação (MEC) enviou ofícios à Polícia Federal (PF) e à Advocacia-Geral da União (AGU) pedindo investigação urgente sobre ameaças direcionadas a universidades federais, estudantes e docentes. O pedido, publicado no sábado (11), cita ao menos 10 instituições que relataram ter sido alvo de mensagens intimidatórias nos últimos dias. Nos documentos, o MEC destaca a gravidade das ameaças de violência, de destruição patrimonial e a utilização de símbolos nazistas contra as comunidades universitárias.

As ameaças foram reportadas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre outras. As mensagens, compartilhadas em redes sociais e aplicativos de mensagens, incluíam planos de incendiar universidades e agredir estudantes durante atos políticos.

O contexto é de escalada. No dia 7/10, um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da UFPE, no Recife, com prejuízo estimado em R$ 100 milhões e perda de até 20 anos de pesquisas científicas. Foi o terceiro incêndio na universidade em oito dias. A PF já havia instaurado inquérito sobre o fogo, mas o MEC solicitou investigação adicional pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos. O ministro Leonardo Barchini visitou a UFPE e afirmou que a pasta tem "uma preocupação grande de que essa violência escale".

A AGU foi acionada para dar suporte jurídico às universidades atingidas. O MEC ressaltou que a atuação dos dois órgãos é urgente "para apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias das ameaças e dos atos de violência direcionados às universidades federais".