Giovanna Rodrigues

No local, funcionam diversos laboratórios, ligados a farmácias, informática e computação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Em coletiva de imprensa concedida na manhã desta quinta-feira (8/10), o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes, reforçou que o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DIME), que foi atingido por um incêndio na última quarta-feira (7/10), era antigo, mas estava com a manutenção em dia.

No local, funcionam diversos laboratórios, ligados a farmácias, informática e computação. Entre as atividades comprometidas estavam pesquisas científicas relacionadas a medicamentos, informática e genética. O edifício também abrigava projetos nas áreas de câncer, obesidade, Covid-19, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo, conforme informações divulgadas pelo Jornal do Commercio.

“O núcleo funcionava nessa unidade por mais de 20 anos, se fazia manutenção e revisão regular da unidade e nós nunca tivemos nenhum tipo, nessa unidade especialmente, de reportar alguma situação de risco como essa”, disse o reitor.

Ele destacou ainda que todos os materiais inflamáveis do prédio estavam muito bem acomodados nos laboratórios e não foram a causa do incêndio.

O reitor também informou que o andar foi completamente perdido e a estimativa de prejuízos é de cerca de R$100 milhões, entre equipamentos, amostras, estruturas e insumos de pesquisa.

Pelo menos 80 dissertações e teses de doutorado estavam abrigadas no edifício. “É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa também eram guardados nos espaços”, afirmou.

As equipes que coordenam os projetos que funcionavam no local vão se reunir com a reitoria para a apuração adequada. No meio tempo, outro prédio da universidade deve ser disponibilizado para o funcionamento das unidades.

Também na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal afirmou que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio. Em nota, a PF informou que já mantém tratativas com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e com o comandante do Corpo de Bombeiros.

“Uma equipe de peritos criminais federais foi enviada ao local para realizar exames periciais. Será instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio”, diz a nota.