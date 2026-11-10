Estudante da UnB é campeã da Olimpíada de Derivadas

Gabriel Botelho

Campeões da VII Olimpíada de Derivadas. Pódio formado por Isabela de Pina Álvares e Santos (UnB-FCTE, 1º lugar, centro); Rafael Costa Oliveira Faria (UnB-FCTE, segundo lugar, esquerda), e Thais Say de Carvalho (UTFPR-CT, terceiro lugar, direita) - (crédito: Acervo pessoal )

Pela segunda vez, uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) se sagrou campeã da VII Olimpíada de Derivadas. No torneio realizado no último sábado (7/11), Isabela de Pina Álvares e Santos (UnB-FCTE) foi a vencedora da categoria principal. Atrás dela, vieram Rafael Costa Oliveira Faria (UnB-FCTE), em segundo, e Thais Say de Carvalho (UTFPR-CT), em terceiro.

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Esta foi a primeira vez em toda a história da competição em que duas mulheres chegaram ao pódio. O campeonato foi realizado no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, no Anfiteatro 12 do ICC Norte. O Centro-Oeste foi sede da Olimpíada pela primeira vez.

Além dos campus da UnB FCTE, no Gama, e o Darcy Ribeiro, na asa norte, outras cinco instituições participaram do evento: a Universidade do Vale do Itajaí (Univali-SC), a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba (UTFPR-CT), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Guarapuava (UTFPR-GP) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Campeã, Isabela tem 19 anos e cursa o 4º semestre de Engenharia Aeroespacial na UnB - FCTE. Em entrevista ao Correio, a moradora do Gama conta ter "sempre gostado" de matemática, especialmente das derivadas. Depois de ter sido aprovada na Universidade, participou do Rei e Rainha da Derivada, em 2025, quando foi campeã na categoria Imortais (explicada abaixo). Em 2026, Isabela resolveu intensificar os estudos.



"Em 2026, com a proximidade da Olimpíada de Derivadas, intensifiquei os estudos e participei do processo seletivo com o professor Ricardo Fragelli. Assim, fui convocada pela primeira vez na Olimpíada Nacional de Derivadas com mais três pessoas. Passei da fase classificatória e disputei os mata-matas até alcançar a final, onde não errei nenhuma questão", celebrou a vencedora.

Entenda o formato da disputa e outras modalidades

A Olimpíada é dividida em etapas. Na primeira, todos os estudantes resolvem questões elaboradas e recebem pontos de acordo com a velocidade de resolução. Os que obtiverem as 16 melhores notas passam para a etapa de duelos. Lá, se classifica quem chegar aos resultados certos em menos tempo. É possível ver exemplos dos problemas resolvidos por meio deste endereço.

Outras duas modalidades foram disputadas. A primeira é o troféu Paladino da Derivada. Vencedora, a representante da UnB-FCTE, Emili Yukie Follmann Takano, se sagrou bi-campeã, após também levantar a taça em 2025. Nesta disputa, é preciso resolver questões de Derivadas em menos de um minuto. A cada rodada, o problema é mais difícil. O último a permanecer é o vencedor.

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A segunda é o Imortais. A atividade é baseada na metodologia do Rei e Rainha da Derivada da UnB. Nela, os participantes resolvem questões em duplas e recebem pontos de acordo com a velocidade de resolução. A cada questão, as duplas são trocadas. Os vencedores foram Felipe Gabriel Dos Santos Gioppo (UTFPR-CT), Marina Pagnozzi do Nascimento (UTFPR-CT) e Antônio Fagundes Rodrigues de Souza (UnB-Darcy).

A coordenação regional do evento foi feita pelo professor Ricardo Ramos Fragelli (UnB), com comissão interinstitucional formada pelos professores Igor dos Santos Lima (UnB), Priscila Savulski Ferreira de Miranda (UTFPR-CT), Izabela Patricio Bastos (PUCPR) e Alex Sandro de Castilho (UTFPR-GP).

De acordo com a Comissão nacional, há a expectativa da organização de que, já na edição da Olimpíada de 2027, o torneio ganhe novos participantes nas regiões Norte e Nordeste, com o intuito de "consolidar os eventos no âmbito nacional."



