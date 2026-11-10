CONQUISTA ACADÊMICA

Estudante da UnB é campeã da Olimpíada de Derivadas

Torneio, realizado no campus Darcy Ribeiro, contou com outras cinco instituições pelo Brasil. Pela primeira vez, duas mulheres chegaram ao pódio

Início Eu estudante Ensino superior
Gabriel Botelho
postado em 10/11/2026 00:25
Campeões da VII Olimpíada de Derivadas. Pódio formado por Isabela de Pina Álvares e Santos (UnB-FCTE, 1º lugar, centro); Rafael Costa Oliveira Faria (UnB-FCTE, segundo lugar, esquerda), e Thais Say de Carvalho (UTFPR-CT, terceiro lugar, direita) - (crédito: Acervo pessoal )
Campeões da VII Olimpíada de Derivadas. Pódio formado por Isabela de Pina Álvares e Santos (UnB-FCTE, 1º lugar, centro); Rafael Costa Oliveira Faria (UnB-FCTE, segundo lugar, esquerda), e Thais Say de Carvalho (UTFPR-CT, terceiro lugar, direita) - (crédito: Acervo pessoal )

Pela segunda vez, uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) se sagrou campeã da VII Olimpíada de Derivadas. No torneio realizado no último sábado (7/11), Isabela de Pina Álvares e Santos (UnB-FCTE) foi a vencedora da categoria principal. Atrás dela, vieram Rafael Costa Oliveira Faria (UnB-FCTE), em segundo, e Thais Say de Carvalho (UTFPR-CT), em terceiro. 

Esta foi a primeira vez em toda a história da competição em que duas mulheres chegaram ao pódio. O campeonato foi realizado no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, no Anfiteatro 12 do ICC Norte. O Centro-Oeste foi sede da Olimpíada pela primeira vez. 

Além dos campus da UnB FCTE, no Gama, e o Darcy Ribeiro, na asa norte, outras cinco instituições participaram do evento: a Universidade do Vale do Itajaí (Univali-SC), a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba (UTFPR-CT), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Guarapuava (UTFPR-GP) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 

Campeã, Isabela tem 19 anos e cursa o 4º semestre de Engenharia Aeroespacial na UnB - FCTE. Em entrevista ao Correio, a moradora do Gama conta ter "sempre gostado" de matemática, especialmente das derivadas. Depois de ter sido aprovada na Universidade, participou do Rei e Rainha da Derivada, em 2025, quando foi campeã na categoria Imortais (explicada abaixo). Em 2026, Isabela resolveu intensificar os estudos. 

"Em 2026, com a proximidade da Olimpíada de Derivadas, intensifiquei os estudos e participei do processo seletivo com o professor Ricardo Fragelli. Assim, fui convocada pela primeira vez na Olimpíada Nacional de Derivadas com mais três pessoas. Passei da fase classificatória e disputei os mata-matas até alcançar a final, onde não errei nenhuma questão", celebrou a vencedora. 

Entenda o formato da disputa e outras modalidades

A Olimpíada é dividida em etapas. Na primeira, todos os estudantes resolvem questões elaboradas e recebem pontos de acordo com a velocidade de resolução. Os que obtiverem as 16 melhores notas passam para a etapa de duelos. Lá, se classifica quem chegar aos resultados certos em menos tempo. É possível ver exemplos dos problemas resolvidos por meio deste endereço.  

Outras duas modalidades foram disputadas. A primeira é o troféu Paladino da Derivada. Vencedora, a representante da UnB-FCTE, Emili Yukie Follmann Takano, se sagrou bi-campeã, após também levantar a taça em 2025. Nesta disputa, é preciso resolver questões de Derivadas em menos de um minuto. A cada rodada, o problema é mais difícil. O último a permanecer é o vencedor. 

A segunda é o Imortais. A atividade é baseada na metodologia do Rei e Rainha da Derivada da UnB. Nela, os participantes resolvem questões em duplas e recebem pontos de acordo com a velocidade de resolução. A cada questão, as duplas são trocadas. Os vencedores foram Felipe Gabriel Dos Santos Gioppo (UTFPR-CT), Marina Pagnozzi do Nascimento (UTFPR-CT) e Antônio Fagundes Rodrigues de Souza (UnB-Darcy).

A coordenação regional do evento foi feita pelo professor Ricardo Ramos Fragelli (UnB), com comissão interinstitucional formada pelos professores Igor dos Santos Lima (UnB), Priscila Savulski Ferreira de Miranda (UTFPR-CT), Izabela Patricio Bastos (PUCPR) e Alex Sandro de Castilho (UTFPR-GP).

De acordo com a Comissão nacional, há a expectativa da organização de que, já na edição da Olimpíada de 2027, o torneio ganhe novos participantes nas regiões Norte e Nordeste, com o intuito de "consolidar os eventos no âmbito nacional." 

Saiba Mais

 


Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação