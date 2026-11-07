Jovem com deficiência visual conquista aprovação na OAB de primeira

Amanda S. Feitoza

"Aquela menina sabia onde queria chegar": a história de Maria Vitória da Silva - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Aos 24 anos, Maria Vitória Gomes da Silva conquistou um dos marcos mais importantes de sua trajetória profissional: foi aprovada de primeira no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A conquista, por si só, já representa a realização de um sonho e o início de uma nova etapa. Para a jovem, que tem deficiência visual desde o nascimento, porém, o resultado carrega um significado ainda maior: é também a vitória de quem precisou enfrentar barreiras de acessibilidade ao longo da formação e encontrou caminhos para seguir até a advocacia.

Mais do que uma conquista profissional, a aprovação representa uma caminhada marcada por dedicação, fé e apoio. Como a própria Maria Vitória escreveu, é uma vitória que carrega seu nome, mas também “muitas orações, Deus cuidando de cada detalhe” e o carinho dos pais, familiares, amigos e professores.

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Nascida no Pará, ela se mudou para Goiás aos cinco anos. Desde a infância, a deficiência visual faz parte de sua vida, mas nunca foi motivo para que deixasse de descobrir o mundo. A trajetória até a advocacia, no entanto, foi marcada por desafios que vão além da preparação para uma prova: durante a formação, Maria Vitória precisou encontrar alternativas para estudar e acompanhar as aulas diante de barreiras de acessibilidade.

Ao Correio, a jovem contou que a notícia da aprovação na OAB foi recebida inicialmente com desconfiança. Diante dos problemas que enfrentou durante o exame, ela temia não conseguir passar. Quando conferiu o resultado, chegou a pensar que a melhor amiga, Raianne, havia consultado a lista errada. “Apesar de ter sido eu quem enviou o link do site para ela, pensei que talvez tivesse olhado a lista do resultado da primeira fase, e não da segunda. Diante de todos os problemas de acessibilidade que enfrentei durante a prova, estava com medo de ser reprovada. Por isso, quando vi o resultado, minha primeira reação foi até duvidar de que fosse verdade”, relata.

A dúvida deu lugar à alegria quando as duas confirmaram a aprovação. Raianne foi a primeira pessoa com quem Maria Vitória compartilhou a conquista. “Depois veio a alegria imensa de perceber que eu realmente tinha conseguido. Minha melhor amiga, Raianne, foi a primeira pessoa com quem compartilhei essa conquista, e nós olhamos o resultado juntas”, conta.

Uma infância de descobertas

Maria Vitória nasceu com deficiência visual e recorda uma infância tranquila, marcada pelas brincadeiras, pelo aprendizado e pelas descobertas. Os pais, que considera alicerces de sua vida, nunca a privaram das experiências próprias da infância. “Pude brincar, aprender, me aventurar e experimentar as coisas, sem que a deficiência visual fosse motivo para deixar de viver essas experiências”, compartilha.

Na escola, uma professora teve papel fundamental em seu desenvolvimento. Quando Maria Vitória tinha cinco anos, a educadora buscou formação para ensiná-la a ler e escrever em braile. Ao longo de cinco anos, trabalhou também soletração, cálculos e coordenação motora por meio de atividades lúdicas.

A professora procurava materiais e desenvolvia estratégias para que a menina tivesse acesso aos mesmos conteúdos que as outras crianças. Para Maria Vitória, a dedicação foi determinante. “Era uma professora que acreditava em mim e no trabalho que realizava. Para ela, não existiam limites. Sempre procurava materiais e desenvolvia atividades para que eu pudesse aprender os mesmos conteúdos que as outras crianças. Sua didática e criatividade eram admiráveis”, lembra.

O apoio também veio dos colegas. Durante a vida escolar, amigos se sentavam ao lado dela para ditar atividades e ajudá-la a acompanhar as aulas. Na faculdade, outras pessoas continuaram a construir, junto com Maria Vitória, caminhos para que ela pudesse estudar com mais autonomia.

Uma professora, em especial, passou a adaptar os documentos que disponibilizava à turma para que fossem compatíveis com o leitor de telas utilizado pela estudante. A mudança permitiu que Maria Vitória realizasse as leituras sem depender de outras pessoas. “São atitudes que podem parecer pequenas para algumas pessoas, mas que fazem uma diferença enorme na vida de quem enfrenta barreiras de acessibilidade”, afirma.

Barreiras que persistem na formação

A ajuda de professores e amigos foi essencial, mas não eliminou os obstáculos de acessibilidade encontrados durante a graduação em Direito. Um dos principais problemas estava no próprio site da faculdade, que não podia ser utilizado pelo leitor de telas.

Sem conseguir acessar o sistema, Maria Vitória dependia das amigas para receber as atividades pelo WhatsApp. Ela realizava os exercícios e, depois, as colegas faziam a postagem na plataforma.

As avaliações também exigiram adaptações. Em um primeiro momento, professores faziam a leitura e a transcrição das provas. Posteriormente, a faculdade passou a disponibilizar os arquivos em um pen drive, conectado ao computador da estudante em sala de aula. Após a conclusão, o documento era salvo novamente no dispositivo.

As correções, quando enviadas em PDF, permitiam que Maria Vitória utilizasse o leitor de telas para conferir as respostas e compreender os próprios erros e acertos. Quando o formato não era acessível, ela recorria à ajuda de colegas.

A biblioteca virtual da instituição também apresentava dificuldades. Em algumas situações, as amigas organizavam os materiais, selecionavam os trechos necessários e convertiam os arquivos para PDF antes de enviá-los. “Em algumas situações, a acessibilidade dependia de iniciativas individuais de professores e colegas, e não de recursos que deveriam estar disponíveis para todos”, ressalta.

Para Maria Vitória, a experiência evidencia a importância da tecnologia assistiva e da autonomia, mas também expõe uma realidade: muitas vezes, o acesso à educação depende da disposição de pessoas em encontrar soluções para barreiras que não deveriam existir.

A preparação para o Exame de Ordem também exigiu adaptações. Maria Vitória acompanhou um cursinho preparatório com o auxílio de um leitor de telas e participou de outro curso totalmente acessível, no qual conseguia assistir às aulas, ler os materiais em PDF e realizar simulados com autonomia.

Na segunda fase, escolheu o Direito Penal, área com a qual já tinha identificação. Durante a prova, porém, enfrentou problemas com o computador e os teclados fornecidos pela banca examinadora. “Diante disso, precisei mudar minha estratégia e contar com o auxílio da ledora para realizar a leitura e a transcrição de toda a prova. Também tive que direcionar a consulta ao Vade Mecum, indicando os dispositivos e os trechos que precisava localizar”, relata.

Apesar dos imprevistos, ela conseguiu concluir a avaliação e foi aprovada de primeira. A conquista, afirma, representa um marco em sua trajetória profissional.

Preconceito e reconhecimento da capacidade

A aprovação na OAB não encerra os desafios. Maria Vitória conta que, em diferentes momentos da vida, precisou enfrentar situações de preconceito por ser uma mulher com deficiência visual, inclusive no ambiente de trabalho.

Para ela, pessoas com deficiência ainda precisam provar sua capacidade diariamente. Muitas vezes, antes mesmo de conhecerem o trabalho que realizam, outras pessoas estabelecem expectativas limitadas sobre suas possibilidades. “Acredito que a pessoa com deficiência ainda precisa provar sua capacidade diariamente, seja no ambiente profissional, seja na vida pessoal. Muitas vezes, antes mesmo de conhecerem nosso trabalho, algumas pessoas já estabelecem expectativas limitadas sobre aquilo que somos capazes de fazer”, afirma.

Diante dessas situações, Maria Vitória procura se posicionar e demonstrar, por meio do conhecimento e do profissionalismo, que a deficiência visual não impede o exercício de suas atividades com excelência.

“Não acredito que precisamos aceitar que a deficiência seja utilizada como justificativa para questionar nossa capacidade. Procuro responder a essas situações com conhecimento, profissionalismo e a qualidade do trabalho que realizo”, diz.

Os sonhos que ainda estão por vir

Agora, como advogada, Maria Vitória pretende dar continuidade à carreira e divulgar seu trabalho. Ela conta que se identifica com a profissão e se sente realizada ao atender clientes, analisar processos, estudar casos e atuar na defesa dos interesses de quem confia em sua atuação. “Eu amo a advocacia! Amo realizar atendimentos, conversar com os clientes, analisar processos, estudar os casos e atuar na defesa dos interesses das pessoas que confiam no meu trabalho”, compartilha.

A profissional deseja seguir buscando conhecimento e aprimorando sua atuação. Mais do que olhar para as páginas de um processo, quer compreender as histórias e as pessoas que estão por trás de cada caso.

Também espera que sua trajetória contribua para que outras pessoas com deficiência encontrem oportunidades no Direito e possam construir seus próprios caminhos. “Não basta que uma pessoa com deficiência consiga chegar a determinado espaço. É importante que esse espaço também esteja preparado para receber outras pessoas”, afirma.

Ao olhar para a menina que um dia aprendeu a ler e escrever em braile e para a mulher que se tornou, Maria Vitória sente orgulho da própria trajetória. Orgulho da força e da coragem que a fizeram seguir em frente, mesmo diante dos obstáculos. “Aquela menina sabia exatamente onde queria chegar”, ressalta.

Entre os sonhos realizados está o de cursar uma faculdade. Outro, que começou a ganhar espaço na vida adulta, é o de aprender a dançar. Maria Vitória sempre admirou a dança, mas, por muito tempo, acreditou que talvez não pudesse aprender. “Hoje tenho a oportunidade de vivenciar essa experiência e descobrir novas possibilidades por meio dela”, conta.

Ainda há sonhos que deseja realizar. Com fé e a certeza de que sua trajetória continua, Maria Vitória olha para o futuro como uma oportunidade de viver e conquistar novas experiências. “Quando olho para minha trajetória, percebo que ainda existem muitas coisas que desejo viver e conquistar”, conclui.