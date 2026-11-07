Dione Moura é premiada na UnB por projetos voltados a estudantes neurodivergentes

Gabriel Botelho

De vermelho, Dione Oliveira recebe os prêmios "Pesquisadora Destaque" da área Ciências Humanas e Sociais do Prêmio Darcy Ribeiro, Edição 2026 Milton Santos Premiação "Mulheres na Ciência", na área de Ciências Humanas e Sociais do Prêmio Darcy Ribeiro 2026 Edição Milton Santos, ambos da UnB - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

Professora titular e diretora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC/UnB), Dione Oliveira Moura, foi condecorada, nesta sexta-feira (6/11), com os prêmios Pesquisadora Destaque e" Mulheres na Ciência. A premiação é uma ação idealizada pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), o Núcleo de Inovação Tecnológica da UnB. O principal objetivo é premiar docentes por diferentes projetos.

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As distinções são reconhecimentos à contribuição da docente nas áreas das ciências humanas e sociais, justamente no âmbito da universidade. "Estes prêmios são celebrações do impacto e relevância de seu trabalho, e estamos honrados em concedê-los a senhora", afirmou a organização. O evento foi realizado no CDT/UnB durante a 17ª Feira de Negócios e Inovação da UnB 2026. Além disso, homenageou Milton Santos, renomado cientista brasileiro.

Ao Correio, Dione ressaltou que as premiações, embora tenham sido entregues a ela, foram possíveis graças aos esforços de uma equipe. A professora foi encarregada de representar o grupo.

Em seguida, explicou que os reconhecimentos foram materializados por meio de dois projetos distintos. Ambos foram receberam registros industriais, ou seja, foram considerados invenções.



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Componente do Laboratório Avançado de Produção, Pesquisa e Inovação em Software (LAPPIS) na UnB, focado justamente em projetos ligados à inovação, Dione participou da criação do Painel Giroscópio. Foi feito para a criação de ambientes de descompressão para estudantes com neurodivergência. "Muitos deles sofrem com sentimentos como mal-estar e pressão, em ambientes muito movimentados", afirmou.

O painel foi pensado para o ambiente acadêmico e estudantil. É feito de pequenas rodas, que podem ser giradas pelos estudantes em questão para que voltem ao estado de bem-estar. "Foi um problema de pesquisa levado por mim até o laboratório, e, juntos, pensamos em uma alternativa para criar este objeto, uma inovação, no sentido de gerar inclusão", contou.

O Painel Giroscópico (foto: Acervo Pessoal )

O segundo projeto diz respeito à produção de um conjunto de personagens do Cerrado, criados pela equipe. A capivara, o saruê, o lobo-guará e a cobra cascavel foram feitos também com a ideia de conforto sensorial. São articulados para serem tocados, movidos. A coleção se chama Os Biotinhas.

"Foram criados para trazer essa perspectiva, assim como o outro projeto, de descompressão", detalhou Dione. Há, no entanto, o detalhe de somar à ideia a conscientização sobre a importância da preservação da fauna e da flora do Cerrado.

Coleção "Os Biotinhas", exposta na Mostra Nosso Cerrado 2024 (da esquerda para direita: cascavel, saruê, lobo guará e capivara) (foto: Acervo pessoal )

"Somos cientistas 24 horas por dia. Estamos, o tempo todo, na busca por soluções para os tantos problemas humanos e sociais que temos. A inovação é uma forma de fazer isso, de achar soluções, de encontrar um novo caminho. Por isso, a experiência é muito interessante. Espero que isso inspire mais mulheres das ciências humanas e sociais a entrar neste campo também", orgulha-se.

Da produção da Coleção Os Biotinhas, participaram: Renan Balzani, Guarino Colli, Dione Moura, Caio Silva, Pedro Mesquita, Luciana Liu e Paulo Faria.

Os responsáveis pelo desenho industrial do Painel Giroscópio foram: Renan Balzani, Dione Moura, Rodrigo Rodrigues e Elias Costa.