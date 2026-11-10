Sesi/Senai: 25% dos jovens deixam escola por trabalho e 33% querem diploma

Letícia Passos

Mesmo precisando trabalhar para compor a renda, 33% dos jovens entre 16 e 29 anos ainda almejam o diploma universitário - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A necessidade de trabalhar para garantir a própria renda ou contribuir com o orçamento familiar levou 25% dos jovens brasileiros de 16 a 29 anos a interromper os estudos. A dificuldade de conciliar a formação com atividades remuneradas é o principal motivo de abandono escolar identificado em uma pesquisa inédita do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi), realizada pela Nexus.

O levantamento também revela que o acesso ao ensino superior permanece entre as aspirações dessa parcela da população. Um terço dos entrevistados (33%) deseja conquistar um diploma universitário, embora 23% considerem difícil superar os obstáculos para alcançar esse objetivo e outros 8% os classifiquem como muito difíceis. Em contrapartida, 22% não pretendem buscar novas qualificações, seja por meio de uma graduação, pós-graduação, curso técnico ou formação de curta duração.

Além da necessidade de trabalhar, o custo dos cursos e dos materiais didáticos aparece entre os fatores que dificultam a continuidade dos estudos, mencionado por 7% dos participantes. O mesmo percentual aponta a falta de qualificação prévia como impedimento. As despesas com materiais têm peso maior entre os moradores de capitais e municípios do interior, segundo a percepção dos entrevistados.

Desigualdades no acesso à educação

O impacto do trabalho sobre a trajetória escolar varia conforme a renda, a região e o perfil étnico-racial dos jovens. Entre os participantes pretos, 32% afirmaram ter abandonado os estudos pela necessidade de trabalhar, percentual superior ao registrado entre os brancos (23%).

As diferenças também aparecem nos recortes geográficos e econômicos. Na Região Sul, 31% dos entrevistados relataram a interrupção da formação por motivos profissionais, enquanto o índice chegou a 29% entre aqueles com renda de até um salário mínimo. No Nordeste, a proporção foi de 21%, a menor entre os indicadores regionais destacados pelo estudo.

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Quando o assunto é o desejo de ingressar na universidade, os jovens brancos apresentam o menor percentual, com 31%. A intenção foi manifestada por 32% dos pretos e 33% dos pardos, chegando a 48% entre participantes de outros grupos étnico-raciais, como indígenas e amarelos.

Trabalho e qualificação

A relação entre educação e mercado de trabalho também foi analisada pela pesquisa. Entre os entrevistados, 40% se dedicam exclusivamente a atividades profissionais, enquanto 19% apenas estudam. Outros 20% conseguem conciliar as duas ocupações.

Já os jovens que não trabalham nem estudam representam 21% da amostra. Desse grupo, 14 pontos percentuais correspondem àqueles que não procuraram emprego no mês anterior à pesquisa, enquanto 7 pontos percentuais são de pessoas que buscaram uma vaga, mas não conseguiram colocação.

Em relação às condições de trabalho, 57% dos participantes declararam exercer atividades remuneradas, e 51% atuam na iniciativa privada. Entre os vínculos empregatícios identificados, predominam os contratos com carteira assinada, que correspondem a 67%, enquanto 25% trabalham sem registro formal. Outros 7% são servidores públicos estatutários, submetidos a regras próprias, distintas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O comércio concentra a maior parcela dos profissionais ouvidos, com 27%, seguido pelos trabalhadores autônomos (24%) e pelo setor de serviços (18%). O funcionalismo público responde por 13%, a indústria por 11% e o trabalho doméstico por 3%.

Dados técnicos

Para a elaboração do levantamento, a Nexus entrevistou 2.007 jovens de diferentes faixas de renda, níveis de escolaridade, gêneros e grupos étnico-raciais. A coleta de dados ocorreu em meados de setembro e contemplou moradores de capitais, regiões metropolitanas e municípios do interior de todas as regiões do país.