Correio Braziliense

Estudantes do 3° ano do ensino médio refazem provas nesta segunda (16) e terça (17). 1° e 2° anos farão exame extra em dezembro - (crédito: Divulgação/Secretaria da Educação do Estado de São Paulo)

*Por Syara Estrela

Alunos da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Professor Elias de Mello Ayres prejudicados por irregularidades na aplicação do Provão Paulista Seriado 2026 começaram a refazer o exame nesta segunda-feira (16). As provas extras seguem até terça-feira (17). Para estudantes da 1ª e da 2ª séries, a reaplicação está marcada para 9 e 10 de dezembro.

A medida ocorre após a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo cancelar a aplicação realizada em 4 e 5 de novembro na Escola Estadual Professor Elias de Mello Ayres, em Piracicaba. Imagens do sistema de segurança da unidade flagraram estudantes fotografando os cadernos de questões e utilizando ferramentas de inteligência artificial durante o exame.

Além da unidade de Piracicaba, estudantes de sete escolas estaduais de Sorocaba também participam da reaplicação após serem prejudicados pela greve no transporte público.

Os alunos identificados utilizando celulares de forma irregular tiveram as provas anuladas, enquanto os demais foram direcionados à aplicação extra.

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As Pró-Reitorias de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgaram nota conjunta manifestando “profunda preocupação” com o episódio.

Assinado pelos pró-reitores Marcos Garcia Neira (USP), Célia Maria Giacheti (Unesp) e Mônica Alonso Cotta (Unicamp), o documento ressalta que a igualdade de condições entre os candidatos é indispensável para a legitimidade do ingresso no ensino superior público. As instituições informaram que já buscam agenda oficial com o secretário da Educação do Estado de São Paulo para discutir o aprimoramento urgente dos protocolos de fiscalização e segurança do exame.

O Provão Paulista Seriado é um modelo de avaliação contínua voltado exclusivamente a estudantes da rede pública. As notas obtidas ao longo dos três anos do Ensino Médio dão acesso direto a vagas na USP, Unesp, Unicamp, Faculdade de Tecnologia (Fatec) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá