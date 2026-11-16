Obras na BR-040 avançam com desvios e intervenções noturnas na Grande BH

Vista aérea detalhada do canteiro de obras para o Ponto de Parada e Descanso (PPD) e a balança de pesagem na BR-040 em Paraopeba - (crédito: Divulgação/Via Cristais)

A concessionária Via Cristais, subsidiária da VINCI Highways responsável pela BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), mantém frentes de serviços na rodovia. Os trabalhos abrangem a implantação de uma balança de pesagem em movimento (HS-WIM) e a construção de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros em Paraopeba, além de melhorias no pavimento de Paracatu até a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Mudança de tráfego em Paraopeba

Para viabilizar a balança no km 429, em Paraopeba, o trânsito local passou por alterações recentes. O desvio, antes feito na pista sentido Brasília, agora ocorre na pista sentido Belo Horizonte.

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Com a intervenção, a faixa da direita fica interditada e a faixa da esquerda permanece aberta. Os motoristas trafegam por aproximadamente 300 metros na pista contrária, que opera em mão dupla provisória, antes de voltarem ao fluxo normal.

Horários de trabalho na pista

A recuperação do pavimento ocorre em dois horários: as atividades diurnas acontecem das 7h às 17h, enquanto as operações noturnas funcionam das 22h às 5h nos municípios de Contagem e Ribeirão das Neves.

Locais com interdições programadas

As intervenções parciais afetam diferentes trechos nos sentidos norte e sul:

Paraopeba (km 434): obras do Ponto de Parada e Descanso no sentido sul, com interdição da faixa 2.

Paraopeba (km 428): implantação da balança de pesagem em movimento no sentido norte, com desvio de tráfego.

Contagem (km 520 ao 526): serviços de pavimento em ambos os sentidos durante a noite.

Ribeirão das Neves (km 505): aplicação de microrevestimento no sentido norte no turno noturno.

Paracatu (km 30 ao 81): manutenção de pavimento em ambos os sentidos no período diurno.

Curvelo (km 406 ao 416 e km 383 ao 405): microrevestimento nos dois sentidos durante o dia.

João Pinheiro (km 204 ao 210 e km 216 ao 226): microrevestimento nos sentidos norte e sul durante o dia.

São Gonçalo do Abaeté (km 231 e km 245 ao 249): intervenções diurnas de microrevestimento nos dois sentidos.

Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Esmeraldas (km 489 ao 498): microrevestimento diurno nos sentidos sul e norte.

Sete Lagoas (km 473 ao 479): microrevestimento nos sentidos sul e norte durante o dia.

O cronograma estabelecido pode sofrer alterações diante de chuvas, visto que a execução de certas etapas depende de condições específicas da pista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.