Correio Braziliense

A pontuação definitiva dos candidatos será calculada pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) e divulgada apenas em 18 de janeiro de 2027 - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem conferir as respostas oficiais das provas. Os gabaritos foram disponibilizados nesta quarta-feira (18/11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e estão disponíveis no site da instituição (acesse). A divulgação também confirmou a anulação de uma questão de matemática aplicada no segundo dia do exame.

O item desconsiderado apresentava um problema envolvendo um campeonato de futebol e exigia que os candidatos encontrassem os valores de duas variáveis, representadas por x e y. Embora fosse possível chegar a uma das alternativas ao resolver os cálculos separadamente, o enunciado apresentava uma inconsistência matemática que comprometia a resolução.

Isso porque a quantidade total de gols marcados na competição não correspondia ao número de gols sofridos, contrariando a lógica do problema. Dessa forma, estudantes que calcularam apenas uma das variáveis e tentaram deduzir a outra a partir das informações disponíveis não encontraram uma resposta compatível entre as alternativas oferecidas.

Questão sobre canteiros foi mantida

Outra pergunta de matemática, que envolvia a aplicação do teorema de Pitágoras para calcular as dimensões de canteiros, também despertou questionamentos, mas permaneceu válida no gabarito oficial.

Nesse caso, professores apontaram que a ilustração utilizada para representar as medidas poderia dificultar a interpretação do enunciado. O problema estava na proporção do desenho do canteiro III: o lado representado visualmente como maior correspondia, pelos cálculos, a uma medida inferior àquela indicada para o lado aparentemente menor.

A diferença entre a representação gráfica e os valores matemáticos poderia induzir ao erro os candidatos que utilizassem a imagem como referência para solucionar a questão. Apesar das críticas, o Inep não anulou o item.

Quando serão divulgadas as notas?

Embora os gabaritos permitam aos candidatos identificar quantas respostas acertaram, o desempenho definitivo só será conhecido em 18 de janeiro de 2027, data prevista para a divulgação dos resultados individuais.

A diferença entre o número de acertos e a pontuação final está relacionada à Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada pelo Enem para calcular as notas das provas objetivas. Em vez de considerar exclusivamente a quantidade de questões respondidas corretamente, o sistema também avalia as características dos itens e a consistência das respostas apresentadas.

O método considera, por exemplo, a expectativa de que um participante capaz de resolver perguntas de maior dificuldade também consiga responder às mais simples. Quando o candidato acerta vários itens difíceis, mas erra outros considerados fáceis, esse padrão pode indicar acertos ocasionais, o que influencia o cálculo da pontuação.

Por essa razão, dois estudantes com a mesma quantidade de respostas corretas não necessariamente receberão notas iguais. A distribuição dos acertos entre questões de diferentes níveis de dificuldade também interfere no resultado, que será disponibilizado pelo Inep em janeiro.

Confira gabaritos do primeiro dia

Prova azul

Gabarito azul do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Prova amarela

Gabarito amarelo do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Prova verde

Gabarito verde do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Prova branca

Gabarito branco do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Confira gabaritos do segundo dia

Prova azul

Gabarito azul do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Prova amarela

Gabarito amarelo do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Prova verde

Gabarito verde do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)

Prova branca

Gabarito branco do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Reprodução/Inep)