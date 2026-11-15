Enem: 5 milhões fazem provas de matemática e ciências da natureza

Correio Braziliense

Milhões de estudantes realizaram o segundo dia de provas do Enem 2026 neste domingo. - (crédito: Luis Fortes/MEC)

Mais de 5,05 milhões de candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem participar do segundo dia de aplicação neste domingo (15). Participantes que faltaram no domingo anterior (8) também têm permissão para fazer as provas de matemática e ciências da natureza.

O exame mobiliza cerca de 600 mil profissionais em todo o país. As avaliações ocorrem em 1.901 municípios distribuídos pelas 27 unidades da Federação, ocupando 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula.

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Horários de aplicação

Os testes seguem o horário de Brasília em todos os estados. Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos. As provas iniciam às 13h30 e terminam às 18h30.

O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas. Participantes autorizados a sair com o caderno de questões precisam esperar até os últimos 30 minutos de prova, saindo a partir das 18h.

Inscritos com tempo adicional concedido pelo Inep recebem 60 minutos extras. Pessoas que utilizam videoprova em Libras contam com 120 minutos adicionais.

Documentos exigidos e materiais

O candidato deve apresentar documento oficial original com foto. O edital autoriza carteira de identidade, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As opções digitais aceitas incluem e-Título, CNH, RG Digital e CIN pelo Gov.br, sendo rejeitadas capturas de tela.

Para preencher o cartão-resposta, o participante precisa usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em corpo transparente. Pessoas com atendimento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem marcar o caderno de questões com caneta colorida de material transparente, mantendo a tinta preta no cartão.

Celulares e eletrônicos devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos lacrado embaixo da carteira. Óculos escuros, bonés e materiais de papelaria também precisam permanecer na embalagem identificada.

Preenchimento do cartão-resposta

O participante deve realizar as seguintes ações na folha de respostas:

escrever o nome com letra de forma no topo do documento;

marcar a cor correspondente ao caderno de provas recebido;

transcrever a frase de segurança no campo determinado;

assinar o documento no local indicado antes da entrega.

Estudantes que precisam justificar presença devem apresentar a Declaração de Comparecimento impressa ao chefe de sala. As pontuações obtidas no exame garantem acesso ao ensino superior por meio do Sisu, Prouni, Fies e universidades de Portugal conveniadas com o Inep.

Com informações da Agência Brasil*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.