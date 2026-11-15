MEC anuncia 1,5 milhão de vagas no ensino superior em 2027

Amanda S. Feitoza

Alckmin afirmou que pessoas com ensino superior podem receber salários até duas vezes e meia maiores e apresentam taxas de desemprego menores. "Faz toda a diferença para a pessoa e para o país", disse. - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão disputar cerca de 1,5 milhão de oportunidades de ingresso no ensino superior em 2027. O número foi anunciado neste domingo (15/11) pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília.

A oferta será dividida entre três programas federais: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Barchini informou que quase 275 mil vagas serão destinadas ao Sisu e outras 112 mil ao Fies. O ministro não especificou, porém, quantas oportunidades serão reservadas ao Prouni.

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As notas do Enem são utilizadas na seleção dos candidatos pelas três iniciativas. A prova deste ano começou em 8 de novembro e terminou neste domingo, com a aplicação das questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Embora tenham o mesmo objetivo de ampliar o acesso à graduação, os programas funcionam de maneiras diferentes. Pelo Sisu, os estudantes concorrem a vagas em instituições públicas de ensino superior. O Prouni oferece bolsas integrais ou parciais em faculdades particulares, enquanto o Fies possibilita financiar os custos da graduação na rede privada.

No caso do Prouni, as bolsas podem cobrir 100% ou 50% do valor das mensalidades. A concessão depende dos critérios estabelecidos pelo programa, que incluem a renda familiar do estudante. Já o Fies permite financiar os encargos educacionais por meio de condições específicas de pagamento.

Acesso à universidade

Durante a visita ao Inep, Geraldo Alckmin também ressaltou o papel do Enem na democratização do acesso às universidades. Para o vice-presidente, a formação superior pode ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e melhorar a remuneração dos profissionais.

Alckmin afirmou que pessoas com ensino superior podem receber salários até duas vezes e meia maiores e apresentam taxas de desemprego menores. "Faz toda a diferença para a pessoa e para o país", disse.

O vice-presidente também comparou o atual modelo de seleção com o período anterior à consolidação do Enem como instrumento nacional de acesso à graduação. Na época, estudantes interessados em universidades de diferentes cidades precisavam se deslocar para realizar vestibulares específicos, o que elevava os custos e dificultava a participação nos processos seletivos.