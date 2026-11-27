Correio Braziliense

PagBank abre inscrições para Programa Trainee - (crédito: Divulgação Pagbank)

O PagBank abriu inscrições para o Programa Trainee PagBank em São Paulo na área de tecnologia, com foco em inteligência artificial e dados.

São requisitos ter graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2024 em áreas de exatas com prioridade para tecnologia, dados e engenharia, experiência profissional prévia, conhecimentos práticos em Python, SQL e análise de dados, disponibilidade para início em abril de 2027 e atuação em modelo híbrido.

Os benefícios incluem salário competitivo, vale-refeição e vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, totalpass, zenklub, day off no mês do aniversário, convênio pet e parcerias com descontos em serviços, produtos, educação, lazer e bem-estar. Para se inscrever, os interessados devem realizar o cadastro até 5 de janeiro pelo site oficial do PagBank: traineepagbank.com.br.

O programa tem duração de 12 meses, é destinado a candidatos com disponibilidade para atuar em São Paulo e oferece formação especializada em IA e dados, mentorias com lideranças, atuação em projetos estratégicos e a oportunidade de desenvolver um Produto Mínimo Viável (MVP), versão inicial e funcional de uma solução para testar sua viabilidade na prática, cujo projeto destaque ganha imersão no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos.