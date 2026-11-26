Celina Leão afirma que o Distrito Federal tem quase 1 milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) pretende ampliar a fiscalização dos beneficiários do programa Prato Cheio por meio do cruzamento de dados, uso de inteligência artificial e auditorias com visitas domiciliares. Em visita ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Estrutural, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que busca identificar famílias que não atendem mais aos critérios de acesso ao auxílio e direcionar os recursos a quem realmente precisa.

Na manhã desta quinta-feira (26/11), a chefe do Executivo destacou que a intenção não é reduzir o número de contemplados, mas substituir eventuais beneficiários que não se enquadrem nas regras por pessoas em situação de necessidade.

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“Não há nenhuma previsibilidade de retirar ninguém, e, quando eu retiro alguém, vou substituir por outro. Então, em relação a isso, não tem economia, porque, se sair alguém que não precisa, chega outro”, declarou Celina. A governadora também mencionou que o Distrito Federal tem quase 1 milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e defendeu a revisão dos critérios para concessão dos auxílios sociais.

As visitas às residências, de acordo com Celina, fazem parte dos procedimentos de auditoria e não serão realizadas em todos os domicílios. A seleção deverá ocorrer de maneira técnica, com escolha de grupos e abordagens por amostragem. “Em auditoria, você nunca visita todo mundo. Você faz uma auditoria escolhendo os grupos e faz as visitas de forma aleatória”, explicou. Ela acrescentou que o governo pretende utilizar ferramentas tecnológicas para aprimorar o acompanhamento dos cadastros.

A governadora também citou problemas no atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), onde, segundo ela, as senhas disponíveis para atendimento se esgotam rapidamente. Como alternativa, o GDF pretende ampliar o pré-cadastro para que os interessados ingressem em uma fila virtual, sem precisar acessar diariamente o sistema em busca de uma vaga.

Celina ressaltou, porém, que o registro inicial não garante a concessão do benefício. Ela também mencionou suspeitas de comercialização de vagas nas filas dos centros e afirmou que o governo pretende combater a prática com o cruzamento de informações e o monitoramento do atendimento.